Життєвий цикл полуничних кущів триває близько 3 років

Щоб полунична грядка була стабільно врожайною, її рекомендується оновлювати кожні 3-4 роки. Один із найефективніших способів розмноження садових сортів полуниці – це вкорінення вусів. Багато садівників залишають утворену за сезон поросль і в кінці літа вибирають найміцніші розетки. Однак такий підхід може призвести до втрати сортових ознак і якості розсадного матеріалу. Fermer.blog пише про тонкощі правильного розмноження полуниці вусами та методи стимуляції інтенсивності плодоношення після пересадки.

Основні правила

Більшість садівників переконані, що для успішного розмноження полуниці достатньо вибрати здорові розетки без дефектів. Однак це не завжди гарантує успіх. Використовувати вуса плодоносних кущів категорично не рекомендується, оскільки значна кількість поживних речовин вже витрачена на формування і дозрівання зав'язі. Такий підхід може призвести до зниження врожайності на 20-30% та погіршення якості плодів.

Вибір материнського куща

Життєвий цикл полуничних кущів триває близько 3 років. Тому важливо за цей період визначити маточні екземпляри з хорошим генетичним фондом. У перший рік життя рекомендується обрізати вуса з кожного саджанця, даючи їм можливість спрямувати свій живильний потенціал на плодоношення. Спостерігайте за розвитком кущів, їх цвітінням і дозріванням урожаю. Найбільш міцні, стійкі до патогенного середовища, з великими якісними плодами і будуть матковими.

Вибір вусів

Для розмноження полуниці обираються великі дочірні розетки, розташовані близько до материнського куща. Як правило, у них добре розвинені коріння і розгалужена надземна частина. Інші парості підлягають негайному видаленню, щоб зберегти запаси поживних речовин для повноцінного розвитку «потрібної» рослинності. Робити цю процедуру потрібно гострими ножицями, залишаючи косий зріз.

Обрізка і вкорінення

Садити отриману розсаду на нове місце краще в другій половині літа, починаючи з кінця липня. А готувати до обрізання молодий саджанець потрібно, коли на ньому з'являться корінці. Тоді рекомендовано пришпилити розетку до ґрунту, злегка поглибивши її основу. Важливо, щоб ґрунт був рихлим і в міру вологим. Подальший догляд за молодими кущами здійснюється за традиційними принципами агротехніки.