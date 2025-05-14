Якщо заморозки тимчасові, можна використовувати плівку або неткані матеріали

Попри те, що полуниця вважається досить витривалою до холоду рослиною, несподівані весняні або осінні приморозки можуть завдати їй значної шкоди. Щоб уникнути втрат урожаю, важливо вчасно подбати про захист, що особливо актуально в умовах такого холодного травня цьогоріч. Детальніше про це пише «Главред».

Захист полуниці навесні

Задимлення ділянки. Якщо очікується нічне похолодання, можна розпалити димові купи або використати спеціальні шашки. Дим утворює ковдру, яка трохи підвищує температуру навколо рослин.

Обробка стимуляторами. За день до можливих заморозків обприскайте кущі препаратами на кшталт «Епін» або «Циркон». Вони підвищують стійкість рослин до стресових умов.

Швидке укриття. Якщо заморозки тимчасові, можна використовувати плівку або неткані матеріали для короткочасного захисту. Важливо, щоб укриття не торкалося самих рослин.

Особливий догляд за квітучою полуницею

Полив перед заморозком. Волога земля краще утримує тепло. Щедро поливши грядки напередодні заморозків, ви створите для рослин сприятливіші умови.

Імпровізовані укриття. Для захисту квітучих кущів підійдуть будь-які доступні матеріали: мішковина, ящики, картон, лапник або текстиль.

Дим для збереження тепла. Як і навесні, можна скористатися димом – це ефективний спосіб уникнути різкого зниження температури.

Додаткові поради: