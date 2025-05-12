Посадіть ці рослини біля полуниці: шкідники зникнуть назавжди
Полуниця – популярна культура на городі, але її ефективне вирощування залежить не лише від ґрунту, добрив чи догляду. Велике значення мають і рослини, які ростуть поруч. Грамотно підібрані сусіди можуть значно підсилити ріст, захистити від хвороб, покращити смак ягід і навіть підвищити врожай. Такий підхід називається посадкою рослин-компаньйонів і він має чимало переваг. Що посадити біля полуниці, пише Аgromarket.
Природний захист полуниці від шкідників і хвороб
Багато ароматичних рослин мають репелентні властивості, тобто здатні відлякувати шкідливих комах, які зазвичай загрожують полуниці.
цибуля, часник і шавлія мають різкий запах, який не подобається таким шкідникам, як тля, кліщі, довгоносики. Посаджені біля полуниці, вони утворюють своєрідний захисний бар'єр навколо грядки;
петрушка також має здатність стримувати шкідників, зокрема деяких личинок ґрунтових комах. Вона гарно поєднується з полуницею, не забирає у неї поживні речовини і зберігає декоративність грядки;
календула (нагідки) не тільки прикрашає ділянку, а й бореться з тлею, ґрунтовими личинками та грибковими захворюваннями. Її коріння виділяє речовини, що пригнічують патогени у ґрунті;
чорнобривці особливо ефективні проти нематод, довгоносиків та інших шкідників, що вражають кореневу систему. Їхні ефірні олії очищують ґрунт, а також поліпшують його структуру;
чебрець (тим’ян) діє як природний антисептик, допомагаючи уникнути ураження грибковими хворобами. Також його аромат не до вподоби слимакам і равликам;
лаванда не лише приваблює бджіл, а й стримує численних шкідників, зокрема попелиць і павутинних кліщів, завдяки високому вмісту ефірних олій;
м’ята має потужну здатність відлякувати комах-шкідників, зокрема мурах і капустянку, а також пригнічує бур’яни завдяки густому листяному покриву.
Рослини, що покращують ґрунт і допомагають засвоювати поживні речовини
Деякі культури не лише не шкодять полуниці, а й покращують стан ґрунту, створюючи сприятливе середовище для росту ягідних кущів.
редиска і морква мають різні рівні залягання коренів, тому не створюють конкуренції за поживні речовини. При цьому вони природним чином розпушують землю, покращуючи її аерацію та дренаж;
бобові культури (горох, квасоля, сочевиця) – це природні джерела азоту. Завдяки бактеріям, що живуть на їхніх коренях, ці рослини здатні збагачувати землю азотом, не використовуючи мінеральних добрив. Крім того, вони покращують ґрунтову структуру, роблячи його більш пухким;
чорнобривці знову ж таки заслуговують згадки, адже після перегнивання вони покращують родючість землі й виступають природною мульчею, що утримує вологу.
Інші корисні сусіди для полуниці
Не всі рослини прямо впливають на врожайність чи захист, але можуть створити комфортне середовище для полуничних грядок.
шпинат швидко росте і вкриває землю щільним листям, зменшуючи ріст бур’янів. Також він не заважає полуниці розвиватися й не конкурує за поживні речовини;
салат, щавель, рукола – усі ці культури можна висівати між рядами полуниці. Вони утворюють природну мульчу, допомагають утримувати вологу та дають додатковий урожай із мінімальними витратами.