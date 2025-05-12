Багато ароматичних рослин мають репелентні властивості

Полуниця – популярна культура на городі, але її ефективне вирощування залежить не лише від ґрунту, добрив чи догляду. Велике значення мають і рослини, які ростуть поруч. Грамотно підібрані сусіди можуть значно підсилити ріст, захистити від хвороб, покращити смак ягід і навіть підвищити врожай. Такий підхід називається посадкою рослин-компаньйонів і він має чимало переваг. Що посадити біля полуниці, пише Аgromarket.

Природний захист полуниці від шкідників і хвороб

Багато ароматичних рослин мають репелентні властивості, тобто здатні відлякувати шкідливих комах, які зазвичай загрожують полуниці.

цибуля, часник і шавлія мають різкий запах, який не подобається таким шкідникам, як тля, кліщі, довгоносики. Посаджені біля полуниці, вони утворюють своєрідний захисний бар'єр навколо грядки;

петрушка також має здатність стримувати шкідників, зокрема деяких личинок ґрунтових комах. Вона гарно поєднується з полуницею, не забирає у неї поживні речовини і зберігає декоративність грядки;

календула (нагідки) не тільки прикрашає ділянку, а й бореться з тлею, ґрунтовими личинками та грибковими захворюваннями. Її коріння виділяє речовини, що пригнічують патогени у ґрунті;

чорнобривці особливо ефективні проти нематод, довгоносиків та інших шкідників, що вражають кореневу систему. Їхні ефірні олії очищують ґрунт, а також поліпшують його структуру;

чебрець (тим’ян) діє як природний антисептик, допомагаючи уникнути ураження грибковими хворобами. Також його аромат не до вподоби слимакам і равликам;

лаванда не лише приваблює бджіл, а й стримує численних шкідників, зокрема попелиць і павутинних кліщів, завдяки високому вмісту ефірних олій;

м’ята має потужну здатність відлякувати комах-шкідників, зокрема мурах і капустянку, а також пригнічує бур’яни завдяки густому листяному покриву.

Рослини, що покращують ґрунт і допомагають засвоювати поживні речовини

Деякі культури не лише не шкодять полуниці, а й покращують стан ґрунту, створюючи сприятливе середовище для росту ягідних кущів.

редиска і морква мають різні рівні залягання коренів, тому не створюють конкуренції за поживні речовини. При цьому вони природним чином розпушують землю, покращуючи її аерацію та дренаж;

бобові культури (горох, квасоля, сочевиця) – це природні джерела азоту. Завдяки бактеріям, що живуть на їхніх коренях, ці рослини здатні збагачувати землю азотом, не використовуючи мінеральних добрив. Крім того, вони покращують ґрунтову структуру, роблячи його більш пухким;

чорнобривці знову ж таки заслуговують згадки, адже після перегнивання вони покращують родючість землі й виступають природною мульчею, що утримує вологу.

Інші корисні сусіди для полуниці

Не всі рослини прямо впливають на врожайність чи захист, але можуть створити комфортне середовище для полуничних грядок.