Перше підживлення полуниці проводиться після того, як сніг повністю розтане

Відновлення полуниці після холодного періоду є важливим етапом, який допоможе активізувати ріст і закласти здорові зав’язі. Раннє підживлення – це перший крок до того, щоб отримати смачні та соковиті ягоди, тому важливо правильно вибрати добрива та техніку внесення. NV пише, як і чим підживлювати полуницю навесні, щоб забезпечити собі відмінний урожай.

Коли починати підживлення полуниці після зими

Перше підживлення полуниці проводиться після того, як сніг повністю розтане, і ґрунт трохи підсохне. Зазвичай це період з середини березня до середини квітня, в залежності від погодних умов вашого регіону. Починаючи з цього часу, потрібно прибрати старе листя, розпушити ґрунт і оцінити стан рослин. Якщо кущі виглядають ослабленими після зими, їм необхідна додаткова підтримка.

Які добрива використовувати для весняного підживлення

Після зимового періоду полуниця особливо потребує азоту, фосфору і калію для активного росту і формування смачних ягід. Розглянемо основні види добрив, які допоможуть рослинам відновитися.

Органічні добрива

Органічні добрива – це природні джерела живильних речовин, які не лише збагачують ґрунт, але й поліпшують його структуру, підвищуючи родючість.

перегній або компост – це відмінне джерело поживних елементів. Розкладіть його між рядами полуниці шаром 2-3 см;

– це відмінне джерело поживних елементів. Розкладіть його між рядами полуниці шаром 2-3 см; настій коров’яку – розводиться у співвідношенні 1:10 з водою і використовується для поливу під корінь;

– розводиться у співвідношенні 1:10 з водою і використовується для поливу під корінь; пташиний послід – багатий на азот, розводиться у співвідношенні 1:15 і вноситься в помірній кількості для підживлення.

Мінеральні добрива

Мінеральні добрива забезпечують швидке засвоєння поживних речовин рослинами.

сечовина (карбамід) – джерело азоту, яке сприяє активному росту листя. Розчиняйте 10-15 г сечовини на 10 л води;

– джерело азоту, яке сприяє активному росту листя. Розчиняйте 10-15 г сечовини на 10 л води; суперфосфат – сприяє розвитку кореневої системи та поліпшує цвітіння. Вносьте 20 г на 1 м²;

– сприяє розвитку кореневої системи та поліпшує цвітіння. Вносьте 20 г на 1 м²; сульфат калію – необхідний для формування смачних ягід. Для поливу використовуйте розчин 15 г на 10 л води.

Народні засоби

Не менш ефективні народні засоби, що допомагають стимулювати ріст і розвиток полуниці.

дріжджовий розчин – стимулює кореневу систему. Для приготування розведіть 100 г дріжджів у 10 л теплої води, настоюйте 2 години і поливайте рослини;

– стимулює кореневу систему. Для приготування розведіть 100 г дріжджів у 10 л теплої води, настоюйте 2 години і поливайте рослини; зольний настій – багатий на калій і мікроелементи. 1 склянку золи заливають 10 л води і настоюють добу;

– багатий на калій і мікроелементи. 1 склянку золи заливають 10 л води і настоюють добу; настій кропиви – природний стимулятор росту. Залийте свіжу кропиву водою, настоюйте 3-5 днів і використовуйте для поливу.

Як правильно вносити добрива

Щоб підживлення було максимально ефективним, потрібно дотримуватися певних правил внесення добрив: