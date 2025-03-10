Чим треба підживити полуницю після зими: найкращі варіанти добрив
Відновлення полуниці після холодного періоду є важливим етапом, який допоможе активізувати ріст і закласти здорові зав’язі. Раннє підживлення – це перший крок до того, щоб отримати смачні та соковиті ягоди, тому важливо правильно вибрати добрива та техніку внесення. NV пише, як і чим підживлювати полуницю навесні, щоб забезпечити собі відмінний урожай.
Коли починати підживлення полуниці після зими
Перше підживлення полуниці проводиться після того, як сніг повністю розтане, і ґрунт трохи підсохне. Зазвичай це період з середини березня до середини квітня, в залежності від погодних умов вашого регіону. Починаючи з цього часу, потрібно прибрати старе листя, розпушити ґрунт і оцінити стан рослин. Якщо кущі виглядають ослабленими після зими, їм необхідна додаткова підтримка.
Які добрива використовувати для весняного підживлення
Після зимового періоду полуниця особливо потребує азоту, фосфору і калію для активного росту і формування смачних ягід. Розглянемо основні види добрив, які допоможуть рослинам відновитися.
Органічні добрива
Органічні добрива – це природні джерела живильних речовин, які не лише збагачують ґрунт, але й поліпшують його структуру, підвищуючи родючість.
- перегній або компост – це відмінне джерело поживних елементів. Розкладіть його між рядами полуниці шаром 2-3 см;
- настій коров’яку – розводиться у співвідношенні 1:10 з водою і використовується для поливу під корінь;
- пташиний послід – багатий на азот, розводиться у співвідношенні 1:15 і вноситься в помірній кількості для підживлення.
Мінеральні добрива
Мінеральні добрива забезпечують швидке засвоєння поживних речовин рослинами.
- сечовина (карбамід) – джерело азоту, яке сприяє активному росту листя. Розчиняйте 10-15 г сечовини на 10 л води;
- суперфосфат – сприяє розвитку кореневої системи та поліпшує цвітіння. Вносьте 20 г на 1 м²;
- сульфат калію – необхідний для формування смачних ягід. Для поливу використовуйте розчин 15 г на 10 л води.
Народні засоби
Не менш ефективні народні засоби, що допомагають стимулювати ріст і розвиток полуниці.
- дріжджовий розчин – стимулює кореневу систему. Для приготування розведіть 100 г дріжджів у 10 л теплої води, настоюйте 2 години і поливайте рослини;
- зольний настій – багатий на калій і мікроелементи. 1 склянку золи заливають 10 л води і настоюють добу;
- настій кропиви – природний стимулятор росту. Залийте свіжу кропиву водою, настоюйте 3-5 днів і використовуйте для поливу.
Як правильно вносити добрива
Щоб підживлення було максимально ефективним, потрібно дотримуватися певних правил внесення добрив:
- полив під корінь – рідкі добрива вносяться таким чином, щоб розчин не потрапляв на листя, а лише до коріння;
- обприскування – використовується для позакореневого підживлення, особливо для мікроелементів, таких як борна кислота;
- внесення сухих добрив – органічні та мінеральні добрива у вигляді порошку розкидаються між кущами та злегка заглиблюються у ґрунт.