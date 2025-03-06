Одним із найпоширеніших варіантів для мульчування є скошена трава

Регулярне прополювання вимагає багато часу та зусиль, але є спосіб значно полегшити цей процес. Одним із таких рішень є мульчування, яке допомагає утримувати вологу в ґрунті, знижує кількість бур’янів і покращує структуру землі. «UA.Новини» пишуть, чим можна замульчувати квітники та інші ділянки, щоб значно зменшити необхідність у прополюванні.

Трава

Одним із найпоширеніших варіантів для мульчування є скошена трава. Вона доступна і проста у використанні, але не є довговічною. Через місяць після розкладання трава починає висихати, зменшуючись в об’ємі, і вам знову доведеться її додавати. До того ж, така мульча не додає естетики вашій ділянці, хоча це не завжди є пріоритетом.

Тирса

Тирса – ще один популярний матеріал для мульчування, але важливо вибирати правильний вид. Листяна тирса є оптимальним варіантом, тоді як хвойна може бути непридатною для багатьох рослин. Вона підходить лише для таких культур, як лохина, рододендрони чи вереси.

Торф

Торф є хорошим варіантом для мульчування ягідних чагарників, зокрема малини. Він не позбавляє повністю від бур’янів, але значно зменшує їх кількість і сприяє розпушуванню ґрунту. Однак його використання має свої нюанси і не є універсальним для всіх культур.

Картон і папір

І хоча це може здивувати, картон і папір – ще один доступний матеріал для мульчування. Якщо у вас є старі газети чи картон, можна покласти їх під кущами чи квітами. Такий метод має естетичні недоліки, але при бажанні заощадити він стане чудовим варіантом.

Геотекстиль

Геотекстиль – це один із найефективніших, але й найдорожчих варіантів для мульчування. Він дозволяє боротися з бур’янами, при цьому не змінюючи структуру ґрунту. Однак його укладання може бути трудомістким процесом, а також потрібно враховувати високу вартість матеріалу.

Кора сосни або модрини

Кора – це гарний і декоративний матеріал для мульчування, який особливо підходить для хвойних рослин. Вона служить протягом сезону, але з часом втрачає колір і змішується з ґрунтом. Щоб забезпечити триваліший ефект, фахівці рекомендують робити шар кори не менше 10 см.

Гравій

Гравій є довговічним варіантом мульчі, який чудово підходить для розаріїв та чагарників. Він стійкий до впливу погодних умов і не дозволяє бур’янам розростатися, хоча зрідка потрібно додавати новий шар.

Шкаралупа кедрового горіха

Шкаралупа кедрового горіха – це красивий, але досить складний у зборі матеріал для мульчування. Якщо у вас є доступ до великої кількості цієї шкаралупи, вона стане чудовою прикрасою вашого саду, додаючи йому оригінальності та елегантності. Проте знайти її в достатньому обсязі не завжди легко.