Ранньовесняна обробка допоможе запобігти масовому розмноженню шкідників

Тепла зима може стати серйозною проблемою для садівників, особливо коли йдеться про вирощування смородини. Нестабільні температури та відсутність снігового покриву можуть призвести до передчасного пробудження бруньок, що підвищує ризик їх пошкодження при наступних заморозках. Як визначити, чи постраждали ваші кущі смородини, та що потрібно зробити для їх захисту, пише ProstoWay.

Ознаки пошкодження бруньок смородини

Перші симптоми пошкодження можна помітити, коли бруньки на кущах смородини починають набухати та розпускатися, випускаючи молоде листя занадто рано. Це може бути сигналом про те, що рослина зазнала стресу через теплу зиму.

Метод перевірки стану бруньок

Щоб оцінити стан бруньок, рекомендується провести наступний експеримент:

Зріжте дві різні гілки з куща смородини. Поставте зрізані гілки у воду в приміщенні. Спостерігайте за розвитком бруньок. Якщо вони продовжують розпускатися, це може вказувати на їх пошкодження.

Додаткові рекомендації

Окрім перевірки стану бруньок, варто звернути увагу на наступні аспекти догляду за смородиною: