Підживлення рослин – це перший крок до здорових та плодючих кущів

Весняний сезон наближається, і це ідеальний час для того, щоб приділити увагу вашим культурам на городі. Однією з важливих рослин, що потребує пильної уваги, є смородина. Як правильно підживити смородину, щоб вона дала багатий та солодкий урожай, і які добрива слід використовувати для цього, пише «Сенсація».

Щоб смородина порадувала вас великими та смачними ягодами, догляд за нею слід почати ще в зимовий період. Підживлення рослин – це перший крок до здорових та плодючих кущів.

Найкращі добрива

Для підживлення смородини найкраще використовувати натуральні добрива. Один з найефективніших варіантів – це деревний попіл і перепрілий гній. Ці компоненти багаті на корисні мікроелементи, необхідні для здоров'я рослин, і допомагають зміцнити кореневу систему. В результаті рослини краще ростуть, швидше відновлюються після зими й активно плодоносить навесні. Деревний попіл також виступає природним захисником від шкідників, а перепрілий гній є хорошим джерелом азоту та органічних речовин, які сприяють розвитку зеленої маси.

Як приготувати суміш

Щоб підготувати добриво, змішайте деревний попіл і перепрілий гній у рівних пропорціях – 1:1. Потім цю суміш треба розчинити у воді, залишити настоятися протягом трьох годин, після чого розбавити розчин у десяти літрах води. Кожен кущ смородини потрібно поливати приблизно трьома літрами цього розчину, рівномірно розподіляючи його біля коренів. Це забезпечить рослину всіма необхідними поживними речовинами для активного росту.

Найкращий час для внесення добрив – це останній місяць зими. Саме тоді земля починає прогріватися, і смородина пробуджується після зимового спокою. Важливо пам’ятати, що такі добрива, як компост або торф, не підходять для смородини. Компост містить мало калію, який необхідний для формування смачних ягід, а торф не багатий на азот і мікроелементи, тому їх не варто використовувати для підживлення смородини.

Крім того, для покращення ефективності добрив, перед поливом слід обов'язково розпушити ґрунт навколо кущів. Після підживлення землю можна накрити мульчею, що допоможе зберегти вологу і забезпечить додаткову теплоізоляцію для кореневої системи.