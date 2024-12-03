Посадіть ці рослини в саду, щоб допомогти птахам перезимувати: 5 чагарників
Взимку лісові та сільські птахи можуть зіткнутися з ризиком голодної смерті через брак їжі
Взимку природа виявляється особливо суворою для пернатих мешканців. Але ви можете допомогти їм, висадивши на своїй дачі чагарники, плоди яких будуть корисними не тільки вам, а й птахам. Які саме кущі потрібно посадити, пише Рrostoway.
Взимку лісові та сільські птахи можуть зіткнутися з ризиком голодної смерті через брак їжі. Природні джерела корму стають все менш доступними, і птахам не вистачає енергії для далеких польотів. Тому деякі власники дач намагаються забезпечити птахам харчування протягом цього складного періоду.
Які рослини є джерелом їжі для птахів:
- падуб звичайний. Ягоди на кущі з’являються у вересні, але птахи харчуються ним ближче до кінця зими;
- плющ. Чорні ягоди цієї рослини поїдають багато птахів омелюхи, чорні дрозди та інші;
- глід. Червоні ягоди можуть залишатися на кущі до лютого чи раннього березня, підгодовуючи птахів;
- декоративна жимолість. Це чудовий варіант рослини для невеликого саду, який не тільки годує, а й слугує укриттям для птахів;
- ворсянка. Восени рослина створює своєрідну насіннєву коробочку, яку використовують птахи.
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