Взимку лісові та сільські птахи можуть зіткнутися з ризиком голодної смерті через брак їжі

Взимку природа виявляється особливо суворою для пернатих мешканців. Але ви можете допомогти їм, висадивши на своїй дачі чагарники, плоди яких будуть корисними не тільки вам, а й птахам. Які саме кущі потрібно посадити, пише Рrostoway.

Взимку лісові та сільські птахи можуть зіткнутися з ризиком голодної смерті через брак їжі. Природні джерела корму стають все менш доступними, і птахам не вистачає енергії для далеких польотів. Тому деякі власники дач намагаються забезпечити птахам харчування протягом цього складного періоду.

Які рослини є джерелом їжі для птахів: