Щоб меблі мали належний стан наступної весни і тішили вас комфортним відпочинком на природі, варто зробити кілька важливих справ

З настанням перших морозів настає час задуматися про захист садових меблів від холоду та визначити місце для їх зберігання. Суворі погодні умови, такі як сніг, зливи, сильний вітер і мороз, можуть пошкодити навіть дуже міцні матеріали. Тaburetka пише, як і де зберігати садові крісла, столи та шезлонги протягом зими.

Підготовка до холодного сезону

Щоб меблі мали належний стан наступної весни і тішили вас комфортним відпочинком на природі, варто зробити кілька важливих справ:

очистити садові меблі від бруду, трави і листя, пилу. Для цього оптимально скористатись м’якою щіткою і мильним розчином. Стільці та столи із техноротангу можна мити безпосередньо під струменем води. Після вологого прибирання, меблі слід ретельно висушити;

перед тим, як нести меблі в гараж, чи сарай, рекомендовано зняти всі текстильні покриття і подушки, розібрати крісла та стільці (щоб вони займали менше місця), штабелювати шезлонги. Зберігати меблі з дерева, металу і ротангу варто в сухому і чистому місці із невисокою вологістю повітря;

якщо окремого місця для зберігання ви не маєте, можна використовувати захисні чохли. Вони виготовлені із водонепроникної тканини, що захищає вироби від опадів і сонця;

всі м’які частини (матраци, подушки) слід зберігати виключно в опалювальних приміщеннях, адже від холоду і вологи вони швидко деформуються;

не забудьте про захист від гризунів. Білки, миші та щури завдають чималої шкоди дереву і текстилю. Тому варто використовувати спеціальні відлякуючі засоби;

регулярно перевіряйте стан меблів та провітрюйте приміщення, де вони знаходяться. Це допоможе уникнути розчарувань в наступному сезоні.

Коли всі пункти пройдено, можна видихнути з полегшенням і бути певними, що ваші улюблені крісло-мішок чи шезлонг у безпечному місці.

Як захистити меблі з дерева, металу, ротангу

Від типу матеріалу, з якого виготовлений садовий стілець або лавка залежить спосіб їх зберігання, особливо, якщо вони зимують просто неба. Розглянемо детальніше.

Меблі з ротангу. Штучний ротанг, який наслідує природний матеріал, часто використовується завдяки своїм вищим технічним характеристикам. Він стійкий до вологи, високих температур, морозу, і сильних поривів вітру, тому вироби з техноротангу можна безпечно залишати на вулиці. Ротанг не блідне під дією сонячних променів, не тріскається від холоду і не розбухає від вологи, що робить його ідеальним матеріалом для виготовлення міцних і довговічних меблів для саду, тераси чи відкритого балкону.

Меблі з металу. Матеріали, які здаються міцними та стійкими, часто мають один вразливий аспект – схильність до корозії. Зимові умови з їх сіллю та вологою можуть спричинити корозію. Тому важливо захистити металеві шезлонги, стільці, гойдалки та крісла спеціальними засобами, навіть якщо вони будуть зберігатися у закритих приміщеннях.

Для виготовлення садових меблів виробники часто обирають алюміній, який є стійким до корозії, атмосферних впливів та низьких температур, але водночас легким. Це означає, що сильний вітер може легко перекинути садовий стіл чи знести стільці. Враховуйте це, обираючи спосіб зберігання.

Меблі з дерева. Натуральний, екологічно безпечний і дуже теплий матеріал часто застосовують для облаштування присадибних ділянок. Дерев'яні меблі для вулиці необхідно обробляти спеціальними оліями, щоб захистити їх від вологи та холоду. Фарбовані поверхні також потребують подібної обробки, яку слід проводити не менше трьох разів на рік. Не забувайте відновлювати пошкоджені частини, аби ваші меблі для саду служили довгі роки.

Пластикові стільці та столи достатньо очистити і штабелювати або накрити захисних тентом. Загалом, пластик стійкий до вологи, сонця, морозу і вітру. Тому, хвилюватися немає причин.