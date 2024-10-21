Перекопування ґрунту в теплиці є одним з найбільш ефективних способів боротьби зі шкідниками та хворобами

У теплиці завжди тепле та вологе середовище, що є ідеальним прихистком для шкідників і мікробів. Аби наступного року зібрати щедрий і здоровий врожай, потрібно правильно провести осінню обробку теплиці. Підготовку розпочинають одразу після збору плодів або пізніше, але обов’язково до настання морозів, з вересня по листопад. Про пʼять обовʼязкових кроків підготовки теплиці до зими розповідає РБК.

Очищення теплиці від рослинних залишків

Перш за все, восени необхідно очистити теплицю від усіх рослинних решток. Залишати засохлі стебла помідорів чи огірків на зиму є ризикованим, адже можуть залишитися спори хвороб.

Якщо не прибрати залишки рослин, це може негативно вплинути на майбутній урожай, оскільки хвороби можуть передатися новим рослинам. Ось як слід діяти:

висушити та спалити залишки рослин; закопати їх у саду на ділянці, де хвороби не поширяться.

Перекопування ґрунту

Перекопування ґрунту в теплиці є одним з найбільш ефективних способів боротьби зі шкідниками та хворобами. Під час перекопування не слід руйнувати земляні грудки, оскільки це допомагає ґрунту краще замерзати взимку, що призводить до загибелі шкідників.

Крім того, перекопуючи землю, можна видалити насіння бур'янів, які можуть накопичуватися на поверхні, що є важливим для підтримання чистоти ґрунту в наступному сезоні.

Дезінфекція теплиці

Для попередження розвитку хвороб у грунті та на поверхнях теплиці, необхідно здійснити осінню дезінфекцію. Ось декілька методів:

«Фітоспорин»: використовується для боротьби з шкідливими мікроорганізмами в ґрунті, але безпечний для корисних бактерій;

перекис водню: ефективний засіб для знезараження поверхонь теплиці, зокрема скляних чи полікарбонатних покриттів.

Дезінфекцію варто проводити в пасмурну погоду або ввечері, коли сонце не таке активне.

Зовнішня підготовка теплиці

Перш ніж приступити до внутрішніх робіт, слід звернути увагу на територію довкола теплиці. Ось декілька кроків:

приберіть усі непотрібні речі, такі як старі горщики, ящики та садовий інвентар; огородіть теплицю шифером, щоб захистити її від шкідників; промийте теплицю ззовні мильною водою та продезінфікуйте хлорним вапном або мідним купоросом.

Зовнішнє очищення не лише сприяє збереженню теплиці у хорошому стані, але й перешкоджає проникненню шкідників до неї.

Планування майбутніх посадок

Після завершення всіх робіт варто задуматися про планування наступного сезону. Чергування культур у теплиці допомагає запобігти накопиченню хвороб у грунті. Якщо у вас є дві теплиці, рекомендується чергувати вирощування огірків та помідорів щороку. У випадку, коли це неможливо, не забувайте про ретельний догляд та перекопування грунту. Ви також можете висаджувати корисні рослини, які покращать стан грунту на наступний сезон.