Може здатися, що у жовтні садівникам та городникам нарешті можна відпочити та насолоджуватися результатами своєї праці. Проте, насправді, роботи все ще багато, хоча й не так, як у літній період у пік сезону. Щоб встигнути все зробити, слідкуйте за посівним календарем на жовтень від «Зеленої садиби» і відстежуйте сприятливі дні для садівництва.

Посівний календар на жовтень 2024 року

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 1-3, 12, 13, 17, 31 жовтня. Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 4-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня.

Коренеплоди:

редис – 4, 18, 19, 22, 23, 29, 30;

петрушка на корінь – 4, 18, 19, 29, 30;

морква – 18, 19, 29, 30.

Цибулеві:

цибуля на зелень – 4-11, 14-16;

цибуля ріпчаста – 18, 19, 29-30;

часник – 4, 18-23, 29, 30;

декоративно-їстівні цибулі – 4-6, 9-11, 29, 30.

Овочі:

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 4-11;

міцелій – 4, 9-11, 18, 19, 22, 23, 29-30.

Зелень та трави:

салати, шпинат – 4-6, 10, 16;

рукола, крес – 5, 6, 16;

щавель – 16;

кріп, петрушка, кінза – 4-11, 14, 15;

материнка, розмарин, інші пряні трави – 4, 16, 22-23, 27-30;

лікарські та чайні культури – 4, 16, 22-23, 27-30;

мікрозелень – 4, 16, 22-23.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 5, 6, 18-23;

яблуня – 7, 11, 18, 19;

груша, айва – 4, 9-11, 18, 19, 29, 30;

абрикос, вишня, слива, персик – 4, 7, 11, 18, 19, 29, 30;

черешня – 18, 19, 24-26;

волоський горіх, фундук – 18, 19;

калина, шипшина, горобина – 7, 8, 18, 19, 22, 23;

обліпиха – 7, 8, 14, 15, 18, 19, 22, 23;

глід – 5, 6, 18, 19;

малина, ожина – 5, 6, 18, 19, 22, 23;

смородина – 5, 6, 9-11, 14, 15, 18, 19, 22-26;

аґрус – 5, 6, 9-11, 18, 19, 22, 23;

виноград – 4-18, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30.

Декоративні рослини: