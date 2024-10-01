Посівний календар на жовтень 2024: сприятливі дні для садівництва
Може здатися, що у жовтні садівникам та городникам нарешті можна відпочити та насолоджуватися результатами своєї праці. Проте, насправді, роботи все ще багато, хоча й не так, як у літній період у пік сезону. Щоб встигнути все зробити, слідкуйте за посівним календарем на жовтень від «Зеленої садиби» і відстежуйте сприятливі дні для садівництва.
Посівний календар на жовтень 2024 року
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 1-3, 12, 13, 17, 31 жовтня. Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 4-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 жовтня.
Коренеплоди:
- редис – 4, 18, 19, 22, 23, 29, 30;
- петрушка на корінь – 4, 18, 19, 29, 30;
- морква – 18, 19, 29, 30.
Цибулеві:
- цибуля на зелень – 4-11, 14-16;
- цибуля ріпчаста – 18, 19, 29-30;
- часник – 4, 18-23, 29, 30;
- декоративно-їстівні цибулі – 4-6, 9-11, 29, 30.
Овочі:
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 4-11;
- міцелій – 4, 9-11, 18, 19, 22, 23, 29-30.
Зелень та трави:
- салати, шпинат – 4-6, 10, 16;
- рукола, крес – 5, 6, 16;
- щавель – 16;
- кріп, петрушка, кінза – 4-11, 14, 15;
- материнка, розмарин, інші пряні трави – 4, 16, 22-23, 27-30;
- лікарські та чайні культури – 4, 16, 22-23, 27-30;
- мікрозелень – 4, 16, 22-23.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 5, 6, 18-23;
- яблуня – 7, 11, 18, 19;
- груша, айва – 4, 9-11, 18, 19, 29, 30;
- абрикос, вишня, слива, персик – 4, 7, 11, 18, 19, 29, 30;
- черешня – 18, 19, 24-26;
- волоський горіх, фундук – 18, 19;
- калина, шипшина, горобина – 7, 8, 18, 19, 22, 23;
- обліпиха – 7, 8, 14, 15, 18, 19, 22, 23;
- глід – 5, 6, 18, 19;
- малина, ожина – 5, 6, 18, 19, 22, 23;
- смородина – 5, 6, 9-11, 14, 15, 18, 19, 22-26;
- аґрус – 5, 6, 9-11, 18, 19, 22, 23;
- виноград – 4-18, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30.
Декоративні рослини:
- однорічники – 4, 22, 23, 27-30;
- цибулинні та бульбові – 5, 6, 9-11, 14-15, 18-21, 27-30;
- трав’янисті багаторічники – 4, 22, 23, 27-30;
- хвойні – 2, 27, 28;
- живі огорожі – 24-28;
- чагарники та дерева – 7, 8, 18, 19, 22-28;
- ліани – 7, 8, 20, 21, 27, 28;
- газони – 7, 8, 16, 22, 23, 27, 28;
- сидерати – 7, 8, 16, 22, 23, 27, 28.
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