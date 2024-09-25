Найкращий спосіб зберегти посадковий матеріал до весни – це зберігання саджанців у контейнерах

Осіння посадка завжди непердбачувана через різку зміну погоди, морози і різке зниження температури вночі можуть знищити ваші саджанці. Що робити, якщо ви не встигаєте уже посадити саджанці, щоб зберегти їх до весняної посадки, пише «Флористікс».

Саджанець у контейнері

Найкращий спосіб зберегти посадковий матеріал до весни, при чому він дозволить вам контролювати стан саджанців та впливати на нього – це зберігання саджанців у контейнерах. Але підійде він вам лише в тому випадку, якщо саджанців у вас небагато і вони невеликого розміру.

Для цього вам знадобиться ємність відповідного розміру: контейнер, відро або ящик із дренажними отворами. Вони потрібні для відтоку зайвої води та для повітрообміну в корінні.

Ви можете придбати відро і самостійно зробити в ньому отвори. Потім наповніть відро просіяною пухкою сумішшю городньої землі і торфу. Просіювати ґрунт потрібно не тільки, щоб прибрати камінці та гілочки, але щоб у контейнер не потрапили черв'яки, личинки хруща та інших шкідників, які можуть завдати великої шкоди молодим рослинам.

Поставивши саджанець у контейнер, розправте його коріння, заповніть порожнини ґрунтом, утрамбуйте його і добре полийте, щоб із ґрунту вийшло повітря і земля щільніше прилягла до коріння. Тепер саджанець можна відправити на зимівлю.

Умови для зимівлі

Зберігати саджанець потрібно за температури не нижчої за 0 ⁰C і не вищої ніж 8 ⁰C. Пізнім культурам взимку світло не потрібне, тому тримати їх можна в підвалі, в сараї, в літній кухні або в гаражі, що не опалюються.

У сирому підвалі поливати саджанці не потрібно, але якщо в приміщенні сухо, стежте за вологістю ґрунту. Перевірити, чи потрібен саджанцю полив, можна так: стисніть в руках грудку ґрунту, і якщо він тримає форму, значить, вологість нормальна, а якщо ґрунт розсипається, потрібно рослину полити, але в жодному разі не допускайте перезволоження.

У середині або наприкінці лютого внесіть рослину в тепле приміщення, поставте на підвіконня і вона почне прокидатися. У цей час їй потрібне світло, але вегетувати саджанець почне трохи раніше. Оскільки у саджанця вже буде добре розвинене коріння, з його пересаджуванням у відкритий ґрунт можна не поспішати. У вас буде достатньо часу, щоб вибрати для рослини відповідне місце і ґрунтовно підготувати посадкову яму.