Молоді саджанці смородини вимагають інтенсивного поливу

Смородина – фаворитка серед садівників. Ця скромна та невимоглива рослина щорічно дарує щедрі врожаї смачних та корисних ягід, вимагаючи в замін лише простого догляду. Важливим аспектом у вирощуванні смородини є вибір часу для посадки. Більшість садівників віддає перевагу осінньому періоду, оскільки він вважається найбільш сприятливим для цієї процедури.

Підготовка смородини до посадки

Якісні саджанці смородини мають бути з дозрілими пагонами та корінням. Все листя з саджанця слід обірвати, а якщо коріння сухе, перед посадкою замочіть його у відрі з розчином ґрунтового інсектициду, наприклад з «Актара», щоб запобігти ушкодженню коренів гризунами, дротяниками чи хрущами. Саджанці з соковитим корінням перед посадкою потрібно занурити у бовтанку. Її роблять з 3 літрів води, 6 грамів «Актари», 1-2 пакетиків «Корневіну», 1 кг глини та 1 кг чорнозему. Такої кількості бовтанки має вистачити приблизно на 15-20 саджанців смородини, пише «Флористікс».

Після чого садити смородину

Для смородини слід вибирати рівну ділянку, захищену від вітру, де грунтові води знаходяться не вище 1-1,5 метрів від поверхні, оскільки смородина не переносить заболочений ґрунт та тривале затримання води. Ділянки, зарослі пирієм, не підходять для вирощування цієї культури. Оптимальними попередниками для смородини є овочеві, квіткові культури, багаторічні бобові (конюшина, люпин), суміші злаків і бобових, просапні культури, але після аґрусу, смородини та малини вирощувати смородину не рекомендується.

Ґрунт для смородини

Найкращими ґрунтами для смородини є легкі та середні суглинки, а також зв'язкові супіщані ґрунти. Глинисті ґрунти весною довго сохнуть, мають недостатньо повітря і важко їх зберегти рихлими, тому рослини на них ростуть дуже повільно. Натомість, піщані ґрунти містять занадто багато повітря, слабо утримують вологу, через що рослини страждають від сухості та нестачі поживних речовин.

Як садити смородину

За два тижні до посадки викопують посадкові ями розміром близько 40х40 см і глибиною 30-35 см. Їх наповнюють на три чверті ґрунтом з верхнього шару і залишають, щоб ґрунт міг осісти. Для посадки смородини восени пагони саджанця спочатку обрізають до 15-20 см, корені занурюють у глинистий розчин, а потім саджанець поміщають у яму під кутом 45º, на 6-8 см глибше, ніж він ріс у розсаднику, пагони розміщують віялоподібно.

Покрийте коріння смородини плодючим ґрунтом, ретельно утрамбуйте, викопайте невелику канавку навколо кореневої зони та вилийте туди відро води. Після того, як вода повністю вбереться, замульчуйте пристовбурове коло компостом, торфом або сухим піском.

Зазвичай смородину садять рядами, витримуючи відстань між кущами 1-1,25 м, а між рядами 2,5-3 м. Здебільшого смородина культура самоплідна, але перехресне запилення підвищує врожайність, тому висаджуйте на ділянці окремими рядами кілька взаємоопилюваних сортів.

Полив смородини восени

Молоді саджанці смородини вимагають інтенсивного поливу – коріння має бути у воді. Через два тижні полив зменшують, роблячи його менш частим та не таким рясним. Для зрілих кущів в суху осінь рекомендується проводити передзимовий вологозарядний полив, виливаючи 3-5 відер води на квадратний метр, щоб зволожити ґрунт на глибину 40-50 см. Кількість вологи, яку смородина отримає восени, впливає на її морозостійкість та урожайність у наступному році.