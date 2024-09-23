Оптимальний час для посадки та пересадки півоній – осінь

Найкращим часом для посадки та пересадки півоній вважають серпень-вересень. Тоді усі квіти уже відцвітають і кущі входять у стан спокою. Про інші плюси осінньої посадки півоній та як правильно це робити, пише «Флористікс».

Іноді півонії доводиться садити влітку чи навесні, проте такі рослини часто інфікуються, формують недостатньо нових коренів та погано розвиваються. Тому оптимальний час для посадки та пересадки півоній – осінь. Обирайте для квітів сонячне місце з легким затіненням у полудень. Вони добре ростуть у тіні, але не цвітуть пишно. Висаджуйте півонії на певній відстані від будівель і дерев, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря на ділянці.

Не висаджуйте півонії в місцях, де грунтові води знаходяться близько до поверхні, адже це може призвести до гнилі коренів. Для півоній оптимально підходить слабокислий суглинок з рівнем pH 6-6,5. У разі надмірної кількості глини у грунті, змішайте його з піском, а якщо грунт переважно піщаний – додайте глину. Для нейтралізації занадто кислих грунтів, внесіть 200-400 г вапна на квадратний метр.

Підготовка ями та посадка

Перед посадкою півоній підготуйте ями заздалегідь, щоб ґрунт міг осісти. Розміри посадкових ям мають бути близько 60х60 см, а відстань між ними повинна бути не менше 90 см. У яму додайте 15-20 кг торфу, компосту чи перепрілого гною, а також 300-400 г кісткового борошна або 150-200 г суперфосфату.

До глинистого ґрунту додайте пів відра або відро піску, а до піщаного – таку ж кількість глини. Потім внесіть родючий ґрунт з віддаленого верхнього шару, добре перемішайте його з добавками у ямі та ущільніть, щоб яма була заповнена на висоту 35 см. На поверхню насипте шар піску товщиною 20-25 см. Після цього помістіть коріння саджанця у яму, розправте його і засипте родючим ґрунтом, щоб бруньки півонії знаходились на глибині 5 см.

Якщо бруньки півоній будуть занадто глибоко посаджені, це може призвести до проблем з цвітінням, тоді як недостатньо глибока посадка може спричинити захворювання рослини. Після висаджування саджанців їх слід поливати і мульчувати ґрунт навколо куща торфом. У перші два роки необхідно зривати всі бутони, щоб не допустити цвітіння півоній. Лише на третій рік, а іноді й пізніше, півонії зацвітуть дуже пишно.