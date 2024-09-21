Волоський горіх належить до світлолюбних дерев, тому потрібно ретельно вибирати для нього місце

Вирощування будь-якого дерева з саджанця є значно простішим, аніж з насіння, і це також стосується грецького горіха. Проте, вирощування дерева з плодів має свої переваги, оскільки це не потребує жодних витрат. Знаючи тонкощі посадки та особливості догляду, можна виростити дерево з будь-якого посадкового матеріалу, яке буде дарувати смачні та корисні плоди.

Місце для посадки

Волоський горіх належить до світлолюбних дерев, тому потрібно ретельно вибирати для нього місце. Це повинна бути територія, яка дуже добре освітлюється сонцем, швидко прогрівається навесні. Горіх необхідно висаджувати окремо від інших дерев і високих чагарників, щоб вони не притемнювали молодий саджанець. Можна садити горіх біля малини, крижовника. Відстань до найближчих дерев має становити близько 10 м, пише Ua magazine.

Дерево не можна вирощувати на ділянках з близьким до поверхні заляганням ґрунтових вод. Не варто садити горіх біля невеликих будівель, інакше потужне коріння може перекосити будівлю, пошкодити її фундамент. У горіха досить розлога крона, тому по сусідству з ним зможуть рости тільки тіньовиносливі культури.

Також горіх не любить протяги, сильний вітер, інакше з дерева швидко поривами вітру посбиває нирки. Йому підійде нейтральний або ж слабокислий ґрунт. Сприятливі види ґрунту для волоського горіха – це будь-який чорнозем, сірі лісові або ж супесчані субстрати.

Волоський горіх не любить перезволоження, тому не варто його висаджувати на ділянці, де ґрунтові води розташовані близько до поверхні.

Посадка восени

Горіхові плоди для проростання можна садити у вересні або жовтні. Коли буде готовий урожай, плоди поспіють, горіхи стануть падати з дерева. Посадковий матеріал повинен бути великим і цілим, шкаралупа без тріщин і сколів. Горіхи, тільки повністю поспілі, готові до посадки. Про це підкажуть зелені оболонки: якщо вони легко відокремлюються, не липнуть до насіння, то посадковий матеріал можна використовувати.

Правила посадки:

Спочатку готують лунку під посадку. Змішують 10 л гною з 0,5 відра перегну. До них підмішують 150 г золи і близько 100 г суперфосфату. Викопують яму глибиною в 1 м, висипають цю суміш, присипають землею. Потім роблять поглиблення для горіхів на 10-15 см. Чим більший горіх, тим глибше його закладають у ґрунт. Плоди розкладають на бік, ставити їх не можна. У кожну таку ямку викладають по 3-5 горішків. Після того як вони проростуть, на 2-3 рік, відбирають найбільші екземпляри. До того ж сходи дадуть не всі горіхи.

При осінній посадці горіхів їх сходи з'являються ближче до травня. У деяких випадках горіх може пролежати в землі аж до наступної весни.

Нюанси висаджування горіха

Для осінньої посадки підходить період, коли дерево скинуло листя. А навесні потрібно вибрати момент, поки його нирки не розпустилися. Але земля при цьому повинна вже повністю відтаяти.

Щоб волога не так швидко випаровувалася, треба правильно замульчувати землю навколо дерева. Підійдуть тирси або звичайна солома. Також можна скористатися спеціальним агрополотном.

Молоді саджанці потребують підв'язки, щоб їх не повалило вітром. Для цього на відстані 10-15 см від деревця вбивають колиць і прив'язують саджанець. Також вважається сприятливим в посадкову яму покласти що-небудь металеве: іржаві банки, цвяхи. Вважається, що цей прийом вбереже дерево від засихання, стимулює його кореневище до швидкого зростання.

Як доглядати за горіхом

Не зайвим буде провести обробку, щоб дерево не захворіло бактеріозом. Ця хвороба проявляється у вигляді темної плямистості, що покриває самі горіхи і листя. При цьому молоді гілки зовсім гинуть. Обробляють волоський горіх двічі: за 2 тижні до розпускання квітів і приблизно через 14 днів після того, як горіх відцвіте. Використовують розчин з 50 г сечовини і 20 г бордоської рідини, розведені в 5 л води.