Одним з найкорисніших домашніх вазонів вважається лайм

Хоча на ділянках вже припинились посадки, проте для любителів цікавих кімнатних рослин – цей час буде найкращим. Одним з найкорисніших домашніх вазонів вважається лайм, адже він допоможе в боротьбі з авітамінозом завдяки високому вмісту вітаміну С. Про способи вирощення лайму на підвіконні, пише GradinaМax.

Лайм із кісточки

Виберіть зрілий плід і витягніть із нього зернятка. Очистіть їх від залишків м'якоті, промивши у воді, і покладіть на кілька годин у гумінове добриво. Потім просушіть протягом 2-3 годин. Виберіть горщик об'ємом не менше 2 літрів, оскільки лайм не любить частих пересадок. На дно покладіть шар з дренажних каменів, зверху насипте ґрунт. Ідеальний ґрунт для лайма – земля для цитрусових культур з магазину з додаванням 20% чистого річкового піску.

Сірником зробіть у землі поглиблення і висадіть насіння по одному. Обережно присипте землею і закрийте склом. Тримайте на світлі. При температурі +25°С сходи почнуть з'являтися через 2-3 тижні. Якщо буде холодніше, проростання може зайняти до 8 тижнів. Не забувайте регулярно зволожувати ґрунт, але уникайте вогкості – краще збризкувати його з ручного розпилювача. Коли з'являться сходи, приберіть скло і поставте горщик на добре освітлене місце, уникаючи протягів.

Взимку полив має бути помірним. Підгодовуйте раз на місяць і періодично обприскуйте водою. Приблизно через рік пересадіть лайм у більш простору ємність об'ємом від 5 літрів. Наступні пересадки проводяться раз на три роки. Не заглиблюйте кореневу шийку при пересадженні. У першу ж зиму обріжте гілки, залишаючи по 3-4 бруньки на кожній, щоб сформувати густу крону.

Лайм із живця

Для цього способу знадобляться живці завдовжки 10-15 см з кількома бруньками. Зріжте їх зі здорового дорослого лайма і обробіть зрізи «Кореневіном» для стимуляції коренеутворення. Посадіть живці в окремі горщики об'ємом не менше 1 літра, заглибивши на 2-3 см у землю. Прикрийте горщики поліетиленом для створення парникового ефекту. Регулярно зволожуйте ґрунт і щодня провітрюйте, видаляючи конденсат.

Через кілька місяців пересадіть укорінені рослини у великі горщики. Час від часу зрізайте верхівку і кінчики гілок для стимуляції кущіння і формування крони.

Лайм з відводка

Відводок – це частина гілки, яку вкорінюють, не відокремлюючи від материнської рослини. Зробіть на молодій гілці неглибокий надріз і оберніть вологим мохом-сфагнумом. Зверху зафіксуйте плівкою або поліетиленовим пакетом. Регулярно зволожуйте мох, він не повинен пересихати. Приблизно через місяць у відводка з'явиться коріння.

Обережно відріжте його від материнської рослини і пересадіть в окремий горщик. Доглядайте за ним так само, як і за іншими лаймовими рослинами.

Нюанси догляду: