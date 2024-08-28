Догляд за дифенбахією передбачає сезонні підживлення

Дифенбахія – кімнатна рослина, популярність якої з роками тільки зростає, бо на заміну старим «бабусиним» сортам, приходять нові гібриди з ще більш декоративним листям. Це одна з тих рослин, які можна рекомендувати новачкам. В сприятливих умовах догляд за дифенбахією не принесе ніякого клопоту.

Як доглядати за дифенбахією

Дифенбахія полюбляє яскраве розсіяне світло без прямих сонячних променів, причому різновидам зі строкатим листям необхідно більше світла, ніж з однотонно зеленим, інакше його оригінальне забарвлення блідне. Найкраще місце для цієї досить великої рослини – на відстані метра-двох від яскраво освітленого вікна. Можна тримати дифенбахію і не так близько до вікна, але тоді доведеться використовувати додаткове штучне освітлення, пише «Флористікс».

Температура в літній час має бути від 20 до 30 ºC, взимку – не нижче 15 ºC. Важливо не допускати протягів, інакше дифенбахія почне втрачати листя.

Поливати дифенбахію в теплу пору року потрібно рясно, але все ж ґрунт у горщику не має нагадувати рідкий бруд. У холодний період полив скорочують, але земляна грудка не повинна пересихати навіть узимку. Дифенбахії потрібна підвищена вологість повітря (65 %), тому обприскування і миття листя обов'язкове, і що частіше ви будете це робити, то краще почуватиметься дифенбахія. І для поливання, і для протирання, і для обприскування використовувати можна лише відстояну або кип'ячену воду.

Догляд за дифенбахією передбачає сезонні підживлення. Удобрюють дифенбахію, як і більшість інших рослин, вносячи рідкі мінеральні або органічні добрива, що не містять вапна, один раз на декаду в половинній від рекомендованої дозі. До речі, різновиди дифенбахії з білим листям від азоту, що міститься в комплексних добривах, втрачають цю сортову властивість, стаючи зеленуватими, тому їх органікою не підживлюють, а мінеральні добрива вносять раз на 20 днів.