Одним з рекомендованих садівниками способів є полив настоєм чорного чаю

Шлюмбергера, або різдвяник – одна з небагатьох декоративних рослин, що тішить своїми яскравими фарбами пізньої осені та взимку. Але, щоб зимова квітка зацвіла, потрібно знати, коли і чим її удобрити.

Правильний полив і підгодівля на рубежі серпня – вересня мають вирішальне значення, щоб рослина належним чином підготувалася до осіннього і зимового цвітіння, пише ZielonyOgrodek.

Як стимулювати різдвяник до цвітіння

На рубежі літа і осені різдвяник переходить в фазу спокою після інтенсивного періоду зростання. Це ідеальний час, щоб подбати про правильне зволоження, яке підготує рослину до зимового цвітіння. У цей час квітці потрібно менше води, але вирішальне значення має те, чим ви його поливаєте.

Як зробити домашнє добриво

Одним з рекомендованих садівниками способів є полив настоєм чорного чаю. У ньому містяться дубильні речовини, які зміцнюють рослину і стимулюють до цвітіння. Приготувати такий настій просто – достатньо заварити міцний чай, а потім розвести його у воді у співвідношенні 1:1. Використовувати цю суміш можна раз на тиждень.

Ще одним перевіреним способом є банановий настій. Бананова шкірка містить багато калію, який сприяє цвітінню. Щоб приготувати такий настій, досить залити шкірки окропом і залишити на кілька годин. Після охолодження використовуйте настій для поливу кактуса один раз в два тижні.

Як часто поливати квітку

Полив на рубежі серпня і вересня вимагає помірності. Рослина не любить надлишку води, тому важливо підтримувати грунт злегка вологим, але не мокрим. Найкраще поливати землю раз на тиждень, перевіряючи при цьому стан субстрату. Занадто вологий грунт може призвести до загнивання коренів. Також варто не забувати поливати рослину знизу, наливаючи воду в піддон і виливаючи залишки через кілька хвилин.