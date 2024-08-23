Якщо у вас є монстера і вона активно росте, вам слід подумати про її обрізку

Усі, хто має вдома монстеру, знають, до яких вражаючих розмірів квітка може виростати. Щоб вазон не надто розростався, його потрібно регулярно обрізати. А як і коли це правильно робити, пише Jardineriaon.

Причини обрізати монстеру

Однією з основних причин, по якій проводиться обрізка монстери, є стримування зростання. Вам не потрібно буде переносити її в більші місця чи шукати найпросторіші кімнати.

Ще одна причина, чому монстеру обрізають — розмноження. Коли рослина досить велика, то її легко розмножити, обрізаючи живці.

Коли обрізати монстеру

Якщо у вас є монстера і вона активно росте, вам слід подумати про її обрізку. Але якщо ріст припинився, її краще не чіпати. Якщо ви обріжете вазон, рослині може знадобитися набагато більше часу і сил, щоб вирости.

Найкращий час для обрізки – коли холод не такий сильний, а спека починає затягуватися.

Як обрізати монстеру

Перший крок до обрізки — придбати необхідні інструменти. Ви повинні мати щільні садові рукавички. Монстери під час обрізки виділяють сік і при контакті зі шкірою він може викликати у вас подразнення або опіки.

Наступний інструмент, який вам знадобиться – садові ножиці. Переконайтеся в двох речах: у їх гостроті, щоб не пошкодити рослину занадто сильно і чистоті.

Якщо ви хочете зменшити розмір монстери, тоді вам потрібно обрізати найбільші листки, а також проблемні стебла, які не дають рослині добре розвивати дрібне листя.

Якщо ви хочете отримати живці для розмноження, тоді вам доведеться взяти гілки, як правило, під вузлами або в місцях, де є повітряні корені.

Монстера після обрізки

Після того, як ви обріжете квітку, рослина буде чутливою до стресового середовища. Тому краще залишити її в спокої на кілька днів. Не плануйте пересадку одразу після обрізки чи перед нею. Регулярно поливайте монстеру і не виставляйте її під палюче сонце.