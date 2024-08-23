Як правильно обрізати монстеру і коли це краще робити: поради від садівників
Усі, хто має вдома монстеру, знають, до яких вражаючих розмірів квітка може виростати. Щоб вазон не надто розростався, його потрібно регулярно обрізати. А як і коли це правильно робити, пише Jardineriaon.
Причини обрізати монстеру
Однією з основних причин, по якій проводиться обрізка монстери, є стримування зростання. Вам не потрібно буде переносити її в більші місця чи шукати найпросторіші кімнати.
Ще одна причина, чому монстеру обрізають — розмноження. Коли рослина досить велика, то її легко розмножити, обрізаючи живці.
Коли обрізати монстеру
Якщо у вас є монстера і вона активно росте, вам слід подумати про її обрізку. Але якщо ріст припинився, її краще не чіпати. Якщо ви обріжете вазон, рослині може знадобитися набагато більше часу і сил, щоб вирости.
Найкращий час для обрізки – коли холод не такий сильний, а спека починає затягуватися.
Як обрізати монстеру
Перший крок до обрізки — придбати необхідні інструменти. Ви повинні мати щільні садові рукавички. Монстери під час обрізки виділяють сік і при контакті зі шкірою він може викликати у вас подразнення або опіки.
Наступний інструмент, який вам знадобиться – садові ножиці. Переконайтеся в двох речах: у їх гостроті, щоб не пошкодити рослину занадто сильно і чистоті.
Якщо ви хочете зменшити розмір монстери, тоді вам потрібно обрізати найбільші листки, а також проблемні стебла, які не дають рослині добре розвивати дрібне листя.
Якщо ви хочете отримати живці для розмноження, тоді вам доведеться взяти гілки, як правило, під вузлами або в місцях, де є повітряні корені.
Монстера після обрізки
Після того, як ви обріжете квітку, рослина буде чутливою до стресового середовища. Тому краще залишити її в спокої на кілька днів. Не плануйте пересадку одразу після обрізки чи перед нею. Регулярно поливайте монстеру і не виставляйте її під палюче сонце.