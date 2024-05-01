Монстеру можна дуже легко розмножити з листка, живця чи іншої частинки цієї рослини

Монстеру можна дуже легко розмножити з листка, живця чи іншої частинки цієї рослини. Вона чудово приживається та розростається. Проте все ж існують певні перестороги в цьому процесі, які варто мати на увазі, щоб не згубити нову монстеру. Детальніше про це розповідає Agromarket.

Проблеми та особливості розмноження монстери:

Навіть при активному нарощуванні кореневої системи у листка чи живця, не поспішайте пересаджувати молоду рослину на нове місце. Дочекайтеся, коли утвориться щонайменше 5-6 коренів, а 2-3 з них будуть сягати у довжину від 5 см і більше. Ці ознаки вказують на те, що рослина накопичила в собі достатньо ресурсів, а коріння зміцніло настільки, щоб «добувати» потрібні речовини не з води, а з більш щільної і складної субстанції – ґрунту.

Основа ліани не потовщується по мірі того, як вона росте вгору. Верхівковий живець або лист збережуть свій діаметр протягом усього життя рослини, і це – проблема. Більш об'ємний і масивний верх надає надмірне навантаження на основу, внаслідок чого монстера ламається. Тому, зі зростанням ліани, організовуйте їй опору або підв'язку на настінну шпалеру. Занадто тонку основу можна засипати конусом з ґрунту і щільно утрамбувати його, або ж пересадити ліану в глибший горщик, при посадці опустити тонку основу нижче рівня грунту.

Оптимальний час для розмноження монстери – березень, до початку активної вегетації, і потім вже після пробудження рослини, протягом усього літа. Вкоріненням живців або листя можна зайнятися і взимку, але в цьому випадку потрібно набратися терпіння: зростання коренів починається не раніше березня, коли закладений у рослині біологічний годинник запустить цикл активності та зростання.