Якщо ґрунт кислий, а не нейтральний, терміново додайте попелу або доломітового борошна

Блідість розсади – тривожний симптом, на який реагувати необхідно оперативно, інакше ваша праця над майбутнім врожаєм може пропасти задарма. Що саме потрібно робити, розповідає Ukr.Media.

Розсада може збліднути через нестачу світла і тісноту. Але якщо пікіровка і додаткове освітлення не повертають рослинам здоровий та інтенсивний зелений колір, то, найімовірніше, є ушкодження кореневої системи, нестача вологи, підвищена кислотність ґрунту або нестача азоту, а то й сукупність усіх або частини цих обставин. У кожній ситуації потрібно діяти по-різному.

За нестачі азоту терміново (але не надмірно) підживіть розсаду будь-якими добривами з високим вмістом цього елемента, і найкраще мінеральними, а не органічними, оскільки вони діють повільніше.

Якщо ґрунт кислий, а не нейтральний, терміново додайте попелу або доломітового борошна для відновлення нейтральності, або, якщо є можливість, перемістіть рослини в ємність із ґрунтом, уже позбавленим цього недоліку.

За нестачі вологи частіше і рясніше поливайте розсаду, поки блідість не зникне, а далі поверніться до нормального режиму поливу.

При пошкодженні коренів під час пікіровки можна пролити рослини розчином стимулятора коренеутворення, але, якщо це не матиме належного ефекту, доведеться позбутися пошкоджених екземплярів, частково пересіявши заново.