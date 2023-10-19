Лист, що випадково відпав, або відламаний від стебла для розмноження ліани не годяться

Якщо у ваших знайомих є монстера і ви теж про неї мрієте, не обов'язково купувати її в магазині або вивчати в каталогах насіння кімнатних та домашніх квітів. Попросіть її власника поділитися з вами листком, живцем або іншою частиною цієї квітки і виростіть її самостійно. Як розмножити монстеру, детально розповідає AgroMarket.

Розмноження верхівковим живцем

Зріжте з дорослої рослини верхівку – на відокремленому стеблі має залишатися не менше двох міжвузлів. У відповідну ємність із відстояною водою (залежно від розміру живця може бути достатньо звичайної склянки) покладіть 1-2 таблетки активованого вугілля. Подрібнювати його не потрібно, згодом воно самостійно утворить осад на дні ємності.

Помістіть живець у воду так, щоб міжвузля було під водою. Поставте живець у помірно-тепле місце, добре освітлене, але захищене від прямих сонячних променів. Через 3-5 тижнів з'явиться коріння. Дочекайтеся, коли воно відросте на довжину 5 см і більше, і лише тоді садіть молоду монстеру в ґрунт.

Розмноження стебловими живцями

Живцювання монстери за допомогою фрагментів стебла – найбільш простий спосіб, на думку досвідчених квітникарів. До того ж такий варіант дозволяє з користю «утилізувати» зламані пагони або ті, що залишилися після формуючої обрізки.

Відріжте від стебла невеликий шматочок, але заздалегідь переконайтеся, що на ньому є не менше двох бруньок. Підготуйте легкий пухкий ґрунт: вже готовий субстрат для тропічних рослин чи конкретно для монстери або зроблений власноруч. У другому випадку змішайте по одній частині листової землі та перегною, додайте 2 частини торфу, 1 частину моху та 1 частину кокосових чіпсів великої фракції.

Покладіть стебловий живець на поверхню субстрату так, щоб як мінімум одна брунька щільно прилягала до нього. Зволожте методом обприскування, накрийте ємність прозорою плівкою або склом і періодично (1 раз на 5-7 днів) знімайте на півгодини, щоб провітрити. Через 2-3 тижні почнеться зростання корінців та молодого листя.

Розмноження листям

Лист, що випадково відпав, або відламаний від стебла для розмноження ліани не годяться. Необхідно зрізати лист так, щоб на його основі залишався невеликий фрагмент стебла – саме в ньому знаходяться «коренетворні ресурси».

Помістіть лист у підготовлену воду з активованим вугіллям так, щоб частина стебла та ⅓ черешка листа були під водою, і дочекайтеся утворення міцних корінців, після чого можна висаджувати рослину в ґрунт. Монстера з листа буде розвиватися тим краще, чим здоровіший і міцніший посадковий матеріал ви взяли від материнської рослини.

Розмноження пагонами з повітряними живцями

Перед тим, як розсадити монстеру повітряними відводками традиційним методом (відокремивши їх від стебла і посадивши в горщик), спробуйте надійніший, хоч і більш трудомісткий спосіб. Візьміть пластину моху, зволожте його та оберніть мохом коріння одного з повітряних пагонів. Закріпити такий «підвісний горщик» можна харчовою плівкою. Вона досить надійно зафіксує мох, не дозволить йому пересихати і при цьому не обтяжує конструкцію. Робіть нещільну обв'язку - вона не повинна заважати росту коренів.

По мірі того, як живець нарощуватиме коріння, у ріст піде і його листя. Після появи 2-3 молодих листочків можна відокремлювати живець від материнського стебла, знімати плівку і висаджувати в постійний горщик.

Як варіант цього способу розмноження монстери можна підвісити під корінням повітряного живця пакет із субстратом так, щоб коріння лягло на його поверхню. І не забувайте регулярно зволожувати ґрунт.