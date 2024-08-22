Пожовтіння листя може бути наслідком перезволоження рослини

Монстера часто прикрашає офісні приміщення, зимові сади та домашні колекції, вражаючи своїми розмірами і великими зеленими листками. Догляд за квіткою нескладний, але з часом з’являються такі проблеми, як зміна кольору листя або їх висихання. Чому так трапляється, пише Fermer.blog.

Пожовтіння листя може бути наслідком перезволоження рослини, дефіциту поливу або поживних речовин, неправильного освітлення або сухого повітря, використання невідповідного грунту.

Надлишок або брак вологи

Проблеми з листям виникають в результаті надмірної вологи, що призводить до загнивання кореневої системи. Незважаючи на те, що зайву воду рослина здатна виводити самостійно через гирла, потрібно скоротити полив, щоб дати землі підсохнути, а корінню – насититися киснем. У критичній ситуації рослину пересаджують, відрізавши зіпсоване коріння. Наступний полив проводять тільки через 3 дні.

Пожовтіння нижніх листків свідчить про нестачу вологи. У цій ситуації нові листки виростають маленького розміру і при цьому пофарбовані в темно-зелений колір. Якщо поливати і обприскувати регулярно немає можливості, рекомендується встановити підпору, наповнену мохом. Зволожений мох буде поступово віддавати вологу рослини, що дозволить виключити недолік або надлишок води. Коли грунт висихає, зелень слабшає. Спочатку жовтіє нижня частина, а потім і вся рослина. Якщо ви не приймете заходи, квітка загине.

Нестача поживних речовин

Якщо у монстери жовтіє листя, причина може бути у браку корисних речовин. Важливо дотримуватись графіку внесення підгодівлі. У весняно-літній час рослина потребує удобренні ґрунту кожні 2 тижні. Великим кущам в літній сезон до верхнього шару додають перегній.

Неправильно підібраний грунт

Після придбання квітки рекомендується її пересадити, так як грунт, у якому продається монстера, містить стимулятор росту та добрива, всмоктування яких довгий час може нашкодити рослині. Грунт для пересадки рекомендується нейтральний або слабокислий, краще придбати готовий склад у магазині.

Сухе повітря

Сухе повітря призводить до того, що у монстери жовтіє і чорніє листя. Частіше це трапляється у холодний сезон, коли приміщення опалюється нагрівачами. У такому випадку рекомендується відсунути горщик від джерела тепла, а якщо такої можливості немає, встановити зволожувач.

Нестача світла

У такій ситуації зелень може і пожовтіти, і осипатися. Краще тримати горщик ближче до вікна, тільки тоді квітка буде красивою.

Прямі сонячні промені

Надлишок світла негативно відображається на рості рослини: зелена маса спершу жовтіє, а після блідне. Краще розміщувати горщик поблизу вікна, що виходить на схід чи захід. Такого освітлення буде достатньо.