Монстера любить підвищену вологість повітря

Монстера невибаглива, і догляд за нею не обтяжливий. Але попри це рослина потребує відповідних умов для нормального росту та розвитку.

Освітлення і температура

Ліана любить розсіяне сонячне світло та добре переносить затінення. Але тут важливо знайти баланс між світлом і тінню, бо при дефіциті освітлення нове листя росте невелике і цільне без розрізів, а стебла і повітряні корінці слабкі й тонкі, пишуть «Декоративні рослини».

В тіні у рослини проявляється також негативний фототропізм, коли нові пагони розвиваються в бік тіні, тому що в джунглях темрява сигналізує про наявність великого дерева, по якому ліана може підійматися вгору, щоб досягти сонячного світла.

Полив

У догляд за кімнатною монстерою входить регулярний рясний полив в період активної вегетації приблизно раз на тиждень після підсихання верхнього шару субстрату. В кінці осені й взимку в прохолодних умовах досить поливати раз на два тижні. Воду для зрошення беруть м'яку і кімнатної температури.

Монстера вдячно відгукується на підвищену вологість повітря, особливо в літній період. Влітку через день обприскуйте ліану теплою водою, взимку досить одного разу на тиждень. На сухе повітря квітка реагує висиханням кінчиків листя.

Щоб збільшити вологість можна поставити горщик на підставці, наповненою водою і керамзитом, звертаючи увагу на те, щоб дно горщика не торкалося води. Раз на місяць широке листя ліани рекомендується протирати від пилу.

Підгодівля

Квітка в домашніх умовах потребує великої кількості добрив. Протягом усього вегетаційного періоду її підгодовують рідким мінеральним добривом, розведеним у воді раз на 2 тижні.

Якщо не забезпечити достатньої кількості поживних речовин, то листя стане блідим, а його краї коричневими. Слід враховувати, що чим нижче освітлення, тим менше потрібно добрив. Якщо ми вирощуємо кімнатну монстеру в тінистому куточку кімнати, то підгодовуємо один раз у 20 днів. В осінньо-зимовий період добрива не вносять.