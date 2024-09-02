Посівний календар на вересень 2024 року: що можна посадити
У вересні дачники майже не мають клопоту, пов'язаного з посівами насіння. Головним завданням цього місяця є збір урожаю пізніх овочів і фруктів. Після цього сад обробляють від шкідників і проводять санітарну обрізку. Також у вересні можна заготовлювати живці, розмножувати полуницю, садити озимі та тепличні культури. Коли це найкраще робити, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 5-13, 16-18, 20-22, 25, 26 вересня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 2-4, 14-15, 18 вересня.
Коренеплоди:
- редис – 5, 6, 19-21, 25, 26;
Цибулеві:
- цибуля на ріпку – 5, 6;
- часник – 5, 6;
- чибуля на зелень, шніт-цибуля – 5-13, 16, 17, 19.
Овочі до столу та на зберігання:
- огірки – 5-11, 25, 26;
- рання капуста, кале – 5-9, 12, 13;
- кабачки – 25, 26;
- спаржа – 5-9, 12, 13;
- стручкові (квасоля, горох) – 5, 6, 12, 13, 23, 24;
- сернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 5-13;
- сіцелій – 5, 6, 12, 13, 20-22, 25, 26.
Зелень та трави:
- салати – 5-9, 12, 13, 19;
- шпинат – 19;
- рукола, крес, листова гірчиця – 7-9, 19;
- мангольд, щавель – 19;
- кріп, петрушка, кінза – 5-13, 17;
- базилік, материнка, розмарин і Ко – 19;
- лікарські та чайні культури – 19;
- мікрозелень – 16, 17, 19-22, 25, 26.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 7, 8, 20-26;
- яблуня – 10-13, 20-22;
- груша, айва – 5, 6, 12, 13, 20-22;
- абрикос, вишня, слива, персик – 5, 6, 10-13, 20-22;
- черешня – 1, 20-22, 27-29;
- волоський горіх, фундук – 20-22;
- калина, шипшина, горобина – 10, 11, 20-22, 25, 26;
- обліпиха – 10-13, 16, 17, 20-22, 25, 26;
- глід – 7-9, 20-22;
- малина, ожина – 7-9, 20-22, 25, 26;
- смородина – 1, 7-9, 12, 13, 16, 17, 20-22, 25-29;
- аґрус – 7-9, 12, 13, 20-22, 25, 26;
- аиноград – 5-11, 16, 17, 20-22, 25, 26.
Декоративні рослини:
- однорічники – 5, 6, 25, 26, 30;
- цибулинні та бульбові – 7-9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 30;
- трав’янисті багаторічники – 5, 6, 25, 26, 30;
- хвойні – 3, 30;
- живі огорожі – 1, 27-30;
- чагарники та дерева – 1, 10, 11, 20-22, 25-30;
- ліани – 10, 11, 23, 24, 30;
- газони та грунтопокривні рослини – 10, 11, 19, 25, 26, 30;
- сидерати – 10, 11, 19, 25, 26, 30.
Найкращі дні для садових робіт у вересні 2024
Що не забути зробити у вересні садівнику:
- сапання та інша обробка ґрунту – 2, 18;
- пророщування насіння – 5-9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26;
- пікірування, проріджування – 20-22;
- поливи – 5-13, 16-18, 25, 26;
- підживлення органічними та зеленими добривами – 20-22, 25, 26;
- підживлення мінеральними добривами – 7-9, 12, 13, 16, 17;
- компостування, закладка зелених добрив – 18, 25, 26;
- обрізка, омолодження, формування – 3, 10, 11;
- стрижка газону, косовиця трав – 10, 11, 19, 25, 26, 30;
- прищіпка, пасинкування – 3, 5-13, 16, 17;
- встановлення та ремонт опор – 10, 11, 23, 24, 30;
- боротьба зі шкідниками та захворюваннями – 1-3, 19, 23, 24, 27-30;
- профілактичні обробки – 10, 11, 23, 24, 30;
- обробка кори, побілка – 10, 11, 23, 24;
- заготівля живців та прикопування відводків – 5-13, 16, 17;
- щеплення та окулювання – 3, 7-9, 12, 13, 16, 17, 25, 26;
- обробка, ремонт теплиць та парників – 3, 16-18, 27-29;
- догляд за водоймами – 20-22, 25, 26, 30;
- прибирання, ремонт – 1-11, 14, 15, 18, 27-30;
- корчування та боротьба з порослю – 27-29;
- збір врожаю – 1, 3, 10-13, 27-29;
- збір насіння – 1, 5, 6, 18-20, 27-29;
- консервація, сушіння – 1, 5-13, 20-24, 27-30;
- засолювання та квашення – 10-13.