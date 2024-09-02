Головним завданням цього місяця є збір урожаю пізніх овочів і фруктів

У вересні дачники майже не мають клопоту, пов'язаного з посівами насіння. Головним завданням цього місяця є збір урожаю пізніх овочів і фруктів. Після цього сад обробляють від шкідників і проводять санітарну обрізку. Також у вересні можна заготовлювати живці, розмножувати полуницю, садити озимі та тепличні культури. Коли це найкраще робити, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 5-13, 16-18, 20-22, 25, 26 вересня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 2-4, 14-15, 18 вересня.

Коренеплоди:

редис – 5, 6, 19-21, 25, 26;

Цибулеві:

цибуля на ріпку – 5, 6;

часник – 5, 6;

чибуля на зелень, шніт-цибуля – 5-13, 16, 17, 19.

Овочі до столу та на зберігання:

огірки – 5-11, 25, 26;

рання капуста, кале – 5-9, 12, 13;

кабачки – 25, 26;

спаржа – 5-9, 12, 13;

стручкові (квасоля, горох) – 5, 6, 12, 13, 23, 24;

сернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 5-13;

сіцелій – 5, 6, 12, 13, 20-22, 25, 26.

Зелень та трави:

салати – 5-9, 12, 13, 19;

шпинат – 19;

рукола, крес, листова гірчиця – 7-9, 19;

мангольд, щавель – 19;

кріп, петрушка, кінза – 5-13, 17;

базилік, материнка, розмарин і Ко – 19;

лікарські та чайні культури – 19;

мікрозелень – 16, 17, 19-22, 25, 26.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 7, 8, 20-26;

яблуня – 10-13, 20-22;

груша, айва – 5, 6, 12, 13, 20-22;

абрикос, вишня, слива, персик – 5, 6, 10-13, 20-22;

черешня – 1, 20-22, 27-29;

волоський горіх, фундук – 20-22;

калина, шипшина, горобина – 10, 11, 20-22, 25, 26;

обліпиха – 10-13, 16, 17, 20-22, 25, 26;

глід – 7-9, 20-22;

малина, ожина – 7-9, 20-22, 25, 26;

смородина – 1, 7-9, 12, 13, 16, 17, 20-22, 25-29;

аґрус – 7-9, 12, 13, 20-22, 25, 26;

аиноград – 5-11, 16, 17, 20-22, 25, 26.

Декоративні рослини:

однорічники – 5, 6, 25, 26, 30;

цибулинні та бульбові – 7-9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 30;

трав’янисті багаторічники – 5, 6, 25, 26, 30;

хвойні – 3, 30;

живі огорожі – 1, 27-30;

чагарники та дерева – 1, 10, 11, 20-22, 25-30;

ліани – 10, 11, 23, 24, 30;

газони та грунтопокривні рослини – 10, 11, 19, 25, 26, 30;

сидерати – 10, 11, 19, 25, 26, 30.

Найкращі дні для садових робіт у вересні 2024

Що не забути зробити у вересні садівнику: