Висаджують часник наприкінці вересня

Важливо визначити час, коли часник повністю достигне для збору, бо від цього залежить час, скільки ви зможете його зберігати та якість смаку. Про перші ознаки дозрівання часнику пише «Агроцентр».

Першим сигналом до збору врожаю є пожовкле листя. Перш ніж збирати часник, огляньте його листя. Як правило, часник готовий до збору, коли листя починає жовтіти та висихати на кінцях. Це природний процес, який свідчить про те, що він досяг зрілості.

Другим знаком є ​​мішечок, в якому зберігається насіння. Коли бульбочка розривається – настав час збирати врожай.

Збирати врожай слід обов’язково у теплу та сонячну погоду. Після викопування коріння та стебла не зрізають. 14 днів часник просушують. У цей період головки продовжують отримувати невелику кількість поживних речовин, що надходять із коренів та стебел.

Взимку часник зберігають за нормальної температури від 0 до +4 °C. Для регулярного використання пряний овоч тримають у скляній банці у кухонній шафці.

Висаджують часник наприкінці вересня. До заморозків посадковий матеріал укоріниться, але не проросте, тому холоди не вплинуть на майбутній урожай.