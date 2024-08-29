Для цього важливо обрати та посадити квіти, які витримують холод і продовжують демонструвати свою красу до зими

Влітку сад яскраво зацвітає і милує око кожному, а з настанням осені і перших заморозків квіти опадають і завершують своє цвітіння. Якщо ви хочете насолоджуватись квітучим садом довше, тоді посадіть ці 5 рослин, про які пишуть «Добрі новини».

Для цього важливо обрати та посадити квіти, які витримують холод і продовжують демонструвати свою красу до зими.

Хризантеми – це справжні королеви осіннього саду, відомі своєю витривалістю до холоду та різноманіттям форм і кольорів. Ці квіти мають чудовий вигляд у будь-якому саду, радуючи око навіть у холодну пору року, адже цвітуть вони з вересня і аж до кінця листопада.

Щоб успішно виростити хризантеми, найкраще посадити їх у добре дренований ґрунт і розмістити на сонці.

Зимові братки відомі своєю стійкістю до низьких температур і можуть наповнювати ваш сад яскравими барвами аж до весни. Однак пам’ятайте, що для цього важливо вкривати їх від особливо сильних морозів, а також розчищати сніг зимою.

Братки процвітають у багатому та добре дренованому ґрунті та прекрасно себе почувають саме у півтіні.

Багаторічні айстри, такі як айстра ново-бельгійська та айстра ново-англійська – це зірки осіннього саду, які додають саду динамічний вимір завдяки своїм квітам у формі зірки. Вони продовжують цвісти до пізньої осені, іноді до самого снігу, забезпечуючи ваш сад свіжими кольорами та підтримуючи восени активність місцевих запилювачів.

Висаджені на сонці та з добре дренованим ґрунтом, вони можуть продовжувати процвітати без особливого догляду.

Цикламени також варто додати до списку чудових квітів, які можуть прикрасити ваш сад до зими. Ці чарівні квіти, з їхніми делікатними та елегантними пелюстками, можуть цвісти навіть у найхолодніші місяці.

Вони добре ростуть у затінених місцях і вологому ґрунті, що робить їх ідеальними для осінньо-зимового сезону. Їхня витривалість дозволяє їм процвітати при низьких температурах, а різноманітність кольорів – від білого до яскраво-червоного та рожевого – додає особливого шарму будь-якому зимовому саду.

Декоративна капуста є оригінальним вибором для зимового періоду, оскільки її яскраві розетки залишаються привабливими навіть під снігом, що додає текстури та кольору будь-якому саду.

Ця рослина дуже витривала та стійка до морозів – вона легко виносить температуру повітря до -5 градусів. Ба більше, похолодання навіть йдуть їй на користь, адже забарвлення її листя стає яскравішим. Щобільше, ця рослина дуже проста у догляді.