Загалом, важливо керуватися погодними умовами: цибуля повинна встигнути відростити коріння до настання холодів, але слід уникати вирощування паростків

Посадка цибулі на зиму, як і часник має основну перевагу – ви отримаєте урожай значно раніше, аніж при весняній посадці. Краще обирати спеціальні сорти, які точно витримають зимові морози. В які дні найкраще садити озиму цибулю, пише «Флористікс».

Терміни посадки цибулі

Оптимальний час для посадки цибулі в регіонах з помірно холодною зимою – це період з кінця жовтня до початку листопада, за 30-35 днів до початку стабільних морозів. Слідкуйте за показниками вуличного термометра: коли температура стабільно тримається на рівні 5 ºC протягом декількох днів, настав час садити цибулю.

У жовтні краще обрати для посадки 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 та 30 числа. Для листопадової посадки – 18, 19, 20, 23-29. І навіть у грудні ви ще встигнете посадити цибулю у такі дні: 16, 17, 20-28, 30.

Коли цибулю краще не саджати

Загалом, важливо керуватися погодними умовами: цибуля повинна встигнути відростити коріння до настання холодів, але слід уникати проростання паростків. Рання посадка може призвести до того, що цибуля випустить стрілку і загине від морозу, тоді як при пізній посадці коріння може не встигнути сформуватися, і рослина замерзне. Деякі садівники рекомендують садити цибулю в кінці листопада, вважаючи це оптимальним часом.

Підготовка цибулі перед посадкою

Посадковий матеріал цибулі поділяється на:

овсюжку (цибулинки в діаметрі менше 1 см);

сіянку (діаметр цибулинок від 1 до 3 см);

цибулю-вибірку – цибулинки більші 3 см.

Якщо ви саджаєте цибулю для зелені, то краще використовувати вибірку, оскільки велика цибулинка частіше йде в стрілку, а дрібну сіянку саджають для отримання цибулини-ріпки.

Тому розсортуйте посівний матеріал перед висадкою в ґрунт, відокремлюючи дрібну сіянку від більшої вибірки, шийки цибулинок не обрізайте. Сіянку й овсюжку фахівці рекомендують саме до озимої посадки, оскільки вони за час зимового зберігання в приміщенні можуть висохнути, а якщо їх висадити в ґрунт, то в наступному році вони дадуть великі цибулини.

Ґрунт для цибулі

Для цибулі ідеально підходить легкий ґрунт – найкраще вибирати добре дреновані перегнійно-піщані ґрунти або перегнійний суглинок на південному або південно-західному схилі, захищений від вітру високими рослинами. Через слабку кореневу систему цибулі необхідний родючий ґрунт. Оптимальні умови для вирощування цибулі – це мулові наноси в долинах теплих річок.

Ґрунт перед посадкою потрібно заздалегідь перекопати з перегноєм (5-6 кг на м²) і мінеральними добривами з розрахунку 10-15 г калійної солі і 20-25 г суперфосфату на м². Замість мінеральних добрив можна внести екофоску із того ж розрахунку. Перед самою посадкою бажано розсипати по ділянці золу з розрахунку 10 г на м².

Як правильно посадити цибулю

Вирівняйте та ущільніть поверхню ділянки, створіть у ґрунті борозни глибиною близько 5 см на відстані приблизно 15-20 см одна від одної. Розподіліть сухе дрібне насіння по борознах з інтервалом 5-7 см, засипте їх сухою землею та легко утрамбуйте.

Не потрібно поливати озиму цибулю відразу після посадки – достатньо зволожити грунт за десять днів, якщо не буде опадів. Перед заморозками мульчуйте ділянку сухим листям, гіллям ялини чи сосновою хвоєю, а зверху закріпіть укриття гілками, щоб вітер його не здув. У разі холодної та безсніжної зими, ділянку можна додатково вкрити плівкою поверх мульчі. Якщо зима буде сніжною, плівка не буде потрібна.

Посадка цибулі-батун, яка вирощується виключно заради її зелені, нічим не відрізняється від посадки цибулі ріпчастої, а ось у цибулі-шалот перед посадкою обрізають шийки і потім тримають цибулинки протягом доби у воді з температурою близько 30 ºC.