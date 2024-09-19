До настання зими і промерзання ґрунту часник встигає розвинути кореневу систему завдовжки 10-12 см

Переваги зимової посадки часнику очевидні: ви отримаєте врожай раніше, а на початку літа, коли зелені ще не так багато, його стрілки стануть хорошим додатком до сезонних вітамінів. Городники-початківці не ризикують садити часник на зиму через можливість його псування в землі пиморозками. Що необхідно знати про посадку часнику на зиму,пише «Флористікс».

Коли саджати часник під зиму 2024

Озимий часник вирощують з осені. Попередню культуру потрібно прибрати з ділянки, на якій ви плануєте посіяти озимий часник, не пізніше ніж до кінця липня. Посадка часнику у ґрунті здійснюється за 35-45 днів до морозів.

До настання зими і промерзання ґрунту часник встигає розвинути кореневу систему завдовжки 10-12 см, проте зелена парость уже не з'явиться. Оптимальний час посадки часнику з середини вересня до середини жовтня.

Сприятливі дні для посадки часнику у вересні 2024 року: 21, 22, 23, 24 25, 26 і 30. А от у жовтні сприятливих днів дещо більше: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 та 30.

Перед посадкою часнику, потрібно обов’язково підготувати грунт. Часник світлолюбний, тому вирощуйте його під сонцем у супіщаному некислому ґрунті, угноєному для попередньої культури – свіжий гній у ґрунті для часнику призводить до того, що його частіше вражають хвороби і шкідники.

Якщо є необхідність внести в ґрунт добрива після попередньої культури, зробіть це не пізніше, ніж за півтора-два тижні до посадки часнику: перекопайте ґрунт на штих лопати, додаючи на кожен м² по 5-6 кг перегною, а також по 30 г суперфосфату і по 20 г калійної солі, після чого полийте ділянку розчином мідного купоросу (1 чайна ложка на 10 літрів води). До посадки накрийте грядку плівкою.

Коли часник краще не саджати

Зарано посаджений часник проросте, чого не можна допускати категорично, а часник, посаджений надто пізно, не встигне вкоренитись і підмерзне, тому так важливо дотримуватися вивірених багаторічним досвідом строків посадки озимих сортів.

Як посадити часник під зиму

На підготовленій для посадки ділянці роблять борозни завглибшки 15-20 см на відстані 20-25 см одна від одної, на дно канавок насипають грубозернистий пісок шаром 1,5-3 см, щоб запобігти контакту зубків із ґрунтом і захистити їх від гниття. Відстань між великими зубками має бути 12-15 см, а між дрібнішими – 8-10 см. Після закладення зубчиків у ґрунт ділянку обов'язково мульчують двосантиметровим шаром сухого торфу або змішаної із землею тирси.