Туї довгий час залишалися популярним вибором для оформлення подвір'я. Проте сьогодні дедалі більше садівників шукають альтернативу, яка виглядає не менш ефектно, але потребує значно менше догляду.

Чому туї поступово втрачають популярність

Попри охайний вигляд, туї мають кілька суттєвих недоліків. Вони потребують регулярного поливу, особливо в спекотні періоди. За нестачі вологи рослина швидко втрачає декоративність.

Також туї чутливі до якості ґрунту, перепадів температур і шкідників. Вони не люблять протягів і застою води, а ще ростуть досить повільно. Для підтримання форми необхідна регулярна обрізка, а якісні саджанці зазвичай коштують недешево.

Чим замінити туї на ділянці

Чудовою альтернативою може стати жимолость. Цей кущ швидко росте, формує густу зелену огорожу і не потребує складного догляду.

Навесні жимолость радує соковитим листям, під час цвітіння вкривається ніжними квітами, а вже на початку літа дає перші ягоди. Вони мають приємний смак і містять багато корисних речовин.

Переваги жимолості

Жимолость має низку переваг, які роблять її відмінним вибором для подвір’я. Вона зберігає декоративність протягом усього сезону, приваблює комах-запилювачів і швидко розростається, створюючи щільний живопліт.

Кущ добре переносить холод і не потребує укриття на зиму. До того ж він невибагливий до умов вирощування, тому підходить навіть для початківців.

Як правильно посадити жимолость

Для посадки краще обирати сонячні ділянки або місця з легкою півтінню. У таких умовах кущ рясніше цвіте і дає кращий урожай.

Рослини висаджують на відстані приблизно 1–1,5 метра одна від одної. Ґрунт має бути родючим і добре дренованим. Перед посадкою варто додати компост або перегній.

Догляд за кущем протягом року

Жимолость не потребує складного догляду. Навесні достатньо провести санітарну обрізку. У спекотний період важливо підтримувати помірну вологість ґрунту.

Для збереження вологи доцільно використовувати мульчування. Підживлення проводять раз на рік, найкраще восени, використовуючи калійно-фосфорні добрива.