Деякі матеріали після такого прання можуть втрачати свої властивості

Кондиціонер для білизни робить тканину м’якшою та надає їй приємного запаху, але підходить не для всіх речей. Фахівці попереджають, що деякі матеріали після такого прання можуть втрачати свої властивості – від здатності вбирати вологу до еластичності. Real Simple розповідає, які речі не можна прати з кондиціонером.

Рушники.

Кондиціонер покриває волокна рушників тонким шаром хімічних речовин, що може зменшити поглинальну здатність. З часом це робить їх менш пухнастими.

Вогнестійкий одяг.

Деякий дитячий одяг має спеціальне покриття, яке робить його вогнестійким. Це вбудована функція безпеки, але додавання пом’якшувача тканини зводить нанівець її ефективність.

«Традиційні кондиціонери для білизни покривають тканини, залишаючи шар воскоподібної, гідрофобної жирної речовини, яка змащує тканину та робить її м'якою на дотик. Коли ця хімічна речовина покриває та накопичується на білизні, вона стає горючою і може зробити одяг більш легкозаймистим», – пояснює Піт Хе, доктор медичних наук, співзасновник та головний науковець компанії Dirty Labs.

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Тканини, що відводять вологу.

Будь-які тканини, призначені для відведення вологи, не можна прати з використанням кондиціонера для білизни. Кондиціонер може закупорювати крихітні пори в синтетичних тканинах, таких як поліестер або нейлон. Це знижує ефективність спортивного одягу та може спричинити появу неприємного запаху.

Білий одяг.

Утримайтеся від використання кондиціонера під час прання білих речей.

«Звичайні кондиціонери для білизни фактично залишають на одязі жирні плями, які з часом можуть притягувати нові забруднення, що зрештою призводить до посіріння або втрати яскравості білих речей», – зазначає доктор Піт Хе.