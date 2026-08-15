Деякі звичні речі можуть залишати розводи, пошкоджувати захисне покриття або навіть дряпати поверхню екрана

Екран смартфона часто протирають по кілька разів на день, проте не кожен засіб для цього підходить. Деякі звичні речі можуть залишати розводи, пошкоджувати захисне покриття або навіть дряпати поверхню екрана. «РБК-Україна» розповідає, чим не можна протирати екран телефону.

Ароматизовані паперові серветки

Ароматизовані серветки можуть містити лосьйони, парфумовані добавки або інші компоненти, які залишають на дисплеї тонку плівку.

Також текстура паперу не така ніжна, як здається. Під час частого протирання папір може поступово впливати на захисний шар екрана.

Вологі серветки для меблів

Вони створені для дерева, пластику чи інших поверхонь, але не для електроніки. У їхньому складі можуть бути силікони, полірувальні компоненти або речовини для блиску, які на екрані телефона залишають розводи та плівку.

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Парфуми

Дехто використовує парфуми, як швидкий спосіб прибрати плями з екрана. Проте так робити не варто. Окрім спирту, у складі парфумів є ароматичні компоненти та олії, які можуть залишити на екрані липкий шар.

Вологі рушники для рук

Якщо телефон забруднився в дорозі, багато хто протирає його звичайним вологим рушником. Але такі рушники часто містять залишки мила, кремі або засобів для догляду за шкірою. Вони можуть залишати на екрані липкий шар.

Суха жорстка тканина

Старий рушник або будь-яка груба тканина можуть здаватися безпечним варіантом, але це не завжди так. Якщо на екрані є дрібний пил чи піщинки, сухе протирання може перетворитися на шліфування поверхні.