Один із найпростіших способів боротьби – використання мильного розчину

Смородина часто страждає від кліщів і попелиці, які живляться соком рослини та послаблюють її. У результаті кущі гірше ростуть, а врожай значно зменшується. Важливо вчасно реагувати, щоб не допустити поширення шкідників. Чим обробити кущі, пише Oboz.ua.

Розчин господарського мила

Один із найпростіших способів боротьби – використання мильного розчину. Він допомагає позбутися комах і водночас не шкодить рослині.

Для приготування знадобиться брусок господарського мила, пів склянки ріпакової олії та 10 літрів води. Спочатку мило подрібнюють і розчиняють у невеликій кількості води, залишаючи на кілька годин. Після цього додають олію, ретельно перемішують і розводять у решті води.

Готовим розчином обприскують кущі смородини, приділяючи увагу листю та пагонам.

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Настій цибулиння

Ще один ефективний і безпечний засіб – настій цибулиння. Він добре відлякує шкідників і легко готується.

Кілька жмень лушпиння заливають 10 літрами води і залишають настоюватися приблизно на п’ять днів. Суміш потрібно періодично перемішувати. Перед використанням настій проціджують.

Отриманим розчином також обприскують кущі, що допомагає зменшити кількість комах.

Як правильно застосовувати засоби

Обробку краще проводити у суху безвітряну погоду, щоб розчин рівномірно покривав рослину. Особливу увагу варто приділяти нижній частині листя, де часто ховаються шкідники.

Регулярне використання таких засобів допоможе зберегти смородину здоровою та забезпечити хороший урожай без застосування хімічних препаратів.