5 найкращих добрив: чим підживити навесні смородину для солодких ягід
Смородина прокидається дуже рано, тому весняний догляд має вирішальне значення. Саме в цей період формується майбутній урожай, і правильне підживлення допомагає отримати великі, соковиті та солодкі ягоди. Чим і коли підживлювати, пише ТСН.
Деревний попіл
Попіл є цінним джерелом калію та мікроелементів. Він сприяє підвищенню цукристості ягід і покращує їхній смак. Для підживлення достатньо розсипати приблизно склянку навколо куща, злегка змішати з ґрунтом і полити водою.
Компост або перегній
Перепріла органіка забезпечує тривале живлення і покращує структуру ґрунту. Під кожен кущ можна внести приблизно пів відра компосту або перегною. Важливо використовувати лише добре перепрілий матеріал.
Калійні добрива
Сульфат калію допомагає зміцнити зав’язь і сприяє формуванню щільних ягід. Його вносять у помірній кількості у вологий ґрунт, особливо у періоди нестійкої погоди.
Настій кропиви
Це натуральне джерело азоту, яке підтримує активний ріст пагонів. Настій розводять водою і використовують для поливу до початку цвітіння.
Борна кислота
Позакореневе підживлення бором покращує запилення і сприяє формуванню більшої кількості ягід. Обприскування проводять у вечірній час або в похмуру погоду.
Додаткові поради
Щоб отримати якісний урожай, важливо не лише підживлювати рослину. Кущі потрібно регулярно проріджувати, щоб забезпечити доступ світла і повітря.
Не менш важливий полив, особливо у суху весну. Для збереження вологи ґрунт варто замульчувати. Це допоможе корінню отримувати достатньо води і поживних речовин.