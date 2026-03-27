Смородина прокидається дуже рано, тому весняний догляд має вирішальне значення. Саме в цей період формується майбутній урожай, і правильне підживлення допомагає отримати великі, соковиті та солодкі ягоди. Чим і коли підживлювати, пише ТСН.

Деревний попіл

Попіл є цінним джерелом калію та мікроелементів. Він сприяє підвищенню цукристості ягід і покращує їхній смак. Для підживлення достатньо розсипати приблизно склянку навколо куща, злегка змішати з ґрунтом і полити водою.

Компост або перегній

Перепріла органіка забезпечує тривале живлення і покращує структуру ґрунту. Під кожен кущ можна внести приблизно пів відра компосту або перегною. Важливо використовувати лише добре перепрілий матеріал.

Калійні добрива

Сульфат калію допомагає зміцнити зав’язь і сприяє формуванню щільних ягід. Його вносять у помірній кількості у вологий ґрунт, особливо у періоди нестійкої погоди.

Настій кропиви

Це натуральне джерело азоту, яке підтримує активний ріст пагонів. Настій розводять водою і використовують для поливу до початку цвітіння.

Борна кислота

Позакореневе підживлення бором покращує запилення і сприяє формуванню більшої кількості ягід. Обприскування проводять у вечірній час або в похмуру погоду.

Додаткові поради

Щоб отримати якісний урожай, важливо не лише підживлювати рослину. Кущі потрібно регулярно проріджувати, щоб забезпечити доступ світла і повітря.

Не менш важливий полив, особливо у суху весну. Для збереження вологи ґрунт варто замульчувати. Це допоможе корінню отримувати достатньо води і поживних речовин.