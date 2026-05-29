Алюмінієвий посуд з часом може темніти всередині через окиснення металу. На поверхні з’являються сірі або чорні плями, а сама каструля виглядає старою. Однак у більшості випадків повернути посуду охайний вигляд можна простими домашніми засобами. УНІАН розповідає, як очистити потемнілу алюмінієву каструлю.

Як очистити легке потемніння?

Якщо плями з’явилися нещодавно, достатньо приготувати простий розчин із води та оцту. Для цього потрібно змішати 1 літр води та 4 столові ложки оцту. У готовій суміші потрібно змочити серветку і протерти нею ті ділянки посуду, які потемніли. Після цього нанесену рідину необхідно змити звичайною водою.

Як очистити сильно забруднену алюмінієву каструлю?

Якщо темні плями вже досить давно з’явилися, тоді слід використати лимонну кислоту. У каструлю потрібно насипати лимонну кислоту та налити воду. Пропорція має бути така – на літр води знадобиться 5 грамів лимонної кислоти. Розчин потрібно кип’ятити протягом 10 хвилин, після чого ретельно вимити посуд.