Не пошкодите поверхню: як безпечно помити каструлю з нержавіючої сталі
Каструлі з нержавіючої сталі відомі своєю довговічністю, але неправильне миття може призвести до подряпин або навіть деформації. Щоб зберегти їхній вигляд і властивості, важливо дотримуватися простих, але чітких правил догляду. Martha Stewart розповідає, як безпечно мити каструлю з нержавіючої сталі.
Як правильно мити каструлю з нержавіючої сталі?
Необхідні матеріали:
- Неабразивна губка.
- Харчова сода.
- Оцет.
- Мийний засіб.
- Рушник із мікрофібри.
Як правильно помити:
- Перед миттям фахівці радять дочекатися, поки посуд повністю охолоне. Якщо одразу залити гарячу каструлю холодною водою, це може спричинити деформацію металу.
- Змийте залишки їжі теплою водою.
- Замочіть каструлю у теплій мильній воді на кілька хвилин.
- Протріть посуд неабразивною губкою в теплій мильній воді.
- Змийте залишки мильного розчину під проточною водою.
- Витріть каструлю насухо рушником із мікрофібри, щоб уникнути появи водяних плям.
