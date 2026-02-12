Для цього способу вам знадобиться сама каструля із супом та раковина

Нерідко трапляється так, що ви приготували каструлю гарячої страви і її потрібно швидко поставити в холодильник. Існує простий спосіб, який допоможе прискорити процес охолодження без ризику для техніки. Pixel Inform розповідає, як швидко остудити каструлю з їжею перед тим, як ставити в холодильник.

Як швидко остудити каструлю з їжею?

Для цього способу вам знадобиться сама каструля зі стравою та раковина, яка є на кожній кухні. Закрийте злив у мийці пробкою та наповніть її прохолодною водою. Якщо у морозильній камері є лід, додавайте його теж у воду.

Після цього помістіть каструлю з гарячою стравою у раковину та почекайте, поки вона охолоне. Після цього ви можете спокійно відправляти страву на зберігання в холодильник.