Натуральні зелені крашанки: як пофарбувати яйця кропивою
Кропива допоможе отримати красиві відтінки зеленого – від болотяного до м'ятного
Пофарбувати яйця до Великодня можна без штучних барвників, використовуючи звичайну рослину, а саме кропиву. Вона допоможе отримати красиві відтінки зеленого – від болотяного до м’ятного. ТСН розповідає, як пофарбувати яйця кропивою.
Що потрібно для фарбування?
Для цього способу вам знадобляться стакан води, 50 грамів висушеного листя кропиви, чверть чайної ложки алюмокалієвих квасців та яйця.
Квасці виступатимуть у ролі протруювача, допомагаючи кольору краще закріпитися на яєчній шкаралупі. У разі відсутності квасців, їх цілком можна замінити звичайною харчовою содою. Проте слід пам’ятати, що це може дещо вплинути на стійкість та яскравість отриманого кольору.
Як пофарбувати яйця?
- В посудину засипте попередньо висушене листя кропиви. Після чого обережно влийте необхідну кількість води.
- Поставте посудину на повільний вогонь і доведіть вміст до стану ледь помітного кипіння, після чого продовжуйте варіння ще 15 хвилин, щоб зелений пігмент встиг вивільнитися з рослинної сировини.
- Отриманий відвар процідіть через дрібне сито або кілька шарів марлі безпосередньо в чисту півлітрову банку.
- До процідженого ще теплого відвару додайте невелику дрібку алюмокалієвих квасців і ретельно перемішайте рідину до повного розчинення кристалів, забезпечуючи тим самим належну фіксацію кольору на шкаралупі.
- Обережно опустіть вже зварені яйця у відвар і залиште їх у такому стані на кілька годин, а для досягнення максимального глибокого та насиченого відтінку – на всю ніч. Стежте за тим, щоб яйця були повністю покриті рідиною.
- Після фарбування акуратно вийміть яйця з відвару та розкладіть їх на паперовому рушнику до повного висихання.
