Цей спосіб фарбувати яйця родом з Грузії

Пофарбувати яйця до Великодня можна без дорогих барвників – для цього підійде натуральний інгредієнт, який дає насичений бордовий або малиновий відтінок. УНІАН розповідає, як пофарбувати яйця без використання цибулиння.

Цей спосіб фарбувати яйця родом з Грузії. Грузини зазвичай фарбують яйця корінцями марени красильної або коренем Ендро. Цю рослину також використовують для фарбування бавовни і вовни, а ще в народній і сучасній медицині. У нас марена не росте, але її готовий корінь можна купити в аптеці.

Як пофарбувати яйця?

Візьміть білі яйця, якщо хочете отримати малиновий відтінок, і коричневі – якщо хочете насичений бордовий:

Залийте 2-3 столові ложки корінців водою і варіть 30 хвилин. Дайте розчину охолонути. Яйця натріть содою і сполосніть. Покладіть яйця у відвар, додайте 1 столову ложку солі й 1 столову ложку оцту і варіть як зазвичай.

Насиченість відвару можна регулювати й за бажанням покласти більше кореня. Після приготування крашанки можна змастити олією, щоб вони красиво блищали.