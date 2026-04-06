Лохина – це вибаглива культура, яка потребує особливих умов для росту та плодоношення. Її коренева система тісно пов’язана з мікоризою, що працює лише у кислому середовищі. Саме тому правильний підбір добрив має вирішальне значення. Невідповідні підживлення можуть не лише не допомогти, а й зашкодити рослині. Коли і чим підживити, пише «Агро».

Які добрива підходять для лохини

Основу живлення складають азот, фосфор і калій, але у спеціальних формах. Вносьте азот у вигляді сульфату амонію, який одночасно підкислює ґрунт. Додавайте суперфосфат для розвитку кореневої системи та покращення цвітіння. Використовуйте сульфат калію для підвищення імунітету та якості ягід. Обирайте комплексні добрива, призначені саме для лохини, щоб забезпечити баланс мікроелементів.

Чого не можна робити

Уникайте внесення органічних добрив, таких як гній, компост чи перегній. Не застосовуйте добрива з вмістом хлору. Не висаджуйте лохину у важкі ґрунти без дренажу. Слідкуйте, щоб не було застою води, адже це шкодить кореневій системі.

Як підкислити ґрунт

Підтримуйте рівень кислотності ґрунту в межах 3,5–4,5 pH. Вносьте колоїдну сірку під кущі двічі на рік. Поливайте розчином лимонної кислоти для швидкого ефекту. Використовуйте спеціальні підкислювачі для стабільного результату.

Як отримати солодкі ягоди

Забезпечте кущам достатню кількість сонячного світла протягом дня. Збільшуйте частку калію у період формування плодів. Додавайте магній для покращення смаку ягід. Поливайте рослини регулярно, але без перезволоження.

Схема підживлення по місяцях