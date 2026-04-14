Деякі види здатні за один сезон повністю закрити паркан або шпалеру

Виткі рослини – це простий спосіб швидко зробити ділянку більш затишною та привабливою. Вони не лише прикрашають простір, а й створюють природний захист від сонця та сторонніх поглядів. Деякі види здатні за один сезон повністю закрити паркан або опору. Серед них особливо виділяються кілька перевірених варіантів. Про них пише Real Simple.

Жимолость вічнозелена

Декоративна ліана з яскравими трубчастими квітами. Вона швидко росте і може досягати значної довжини, обвиваючи опори та створюючи густу зелену стіну. Рослина приваблює бджіл та інших запилювачів, що корисно для всього саду. Вона добре підходить для сонячних ділянок і не потребує складного догляду.

Актинідія гостра

Потужна багаторічна ліана, яка швидко формує щільний зелений покрив. Вона не лише декоративна, а й може давати плоди за наявності чоловічих і жіночих рослин.

Ця рослина добре переносить різні умови і може служити природною ширмою. Вона ідеально підходить для тих, хто хоче поєднати красу і користь.

Виноградна лоза

Виноград — класичний варіант для озеленення парканів і альтанок. Він швидко розростається, створює густу тінь і водночас дає смачний урожай.

Після вкорінення рослина стає витривалою і добре переносить посушливі періоди. Регулярна обрізка допомагає підтримувати форму та стимулює ріст.

Жасмин зірчастий

Витончена ліана з ароматними білими квітами. Вона швидко покриває вертикальні поверхні та додає ділянці декоративності.

Рослина має густе листя і добре підходить для створення зелених стін. Вона часто використовується для озеленення парканів, арок і терас.

Як досягти швидкого росту

Щоб ліани швидко розросталися, важливо забезпечити їм надійну опору. Також варто обрати сонячне місце або легку півтінь залежно від виду рослини.

Регулярний полив у перші місяці після посадки допомагає швидше вкорінитися. Додаткове підживлення сприяє активному росту та формуванню густої зеленої маси.