Клематиси потребують регулярної обрізки, яка стимулює їхнє активне цвітіння. При цьому важливо враховувати не лише особливості сорту, а й період, у який рослина зазвичай зацвітає. Martha Stewart пише, як правильно обрізати ці ліани, щоб не зашкодити їх росту.

Клематис – це багаторічна декоративна ліана, що швидко розростається й утворює зелене покриття. Великі квіти на її пагонах здатні прикрасити будь-яке подвір’я, додавши йому яскравих кольорів та естетики.

Щоб рослина рясно цвіла та виглядала доглянутою, її необхідно вчасно обрізати. Правильний підхід до обрізки напряму впливає на кількість квітів і загальний вигляд куща. Зокрема, перш ніж почати обрізання, слід точно визначити тип вашого клематиса – від цього залежить час проведення процедури.

Садівники умовно розподіляють клематиси на три основні групи:

Якщо рослина цвіте навесні на торішніх пагонах, її обрізають уже після завершення цвітіння. У випадку сортів із середнім строком цвітіння, обрізку виконують наприкінці зими або на початку весни. Для пізньоцвітучих клематисів підрізання також проводять у кінці зими або на весні.

Фахівці радять проводити обрізку у фазі спокою рослини, це сприяє здоровому росту та рясному цвітінню. Засохлі або пошкоджені пагони можна зрізати в будь-який момент.

Перед початком роботи переконайтесь, що секатори добре заточені та продезінфіковані. Це допоможе уникнути поширення хвороб і не пошкодити живі тканини. Не варто хвилюватися, якщо доведеться сильно обрізати клематис: взимку більшість його частин все одно відмирає, тож зайве відсікання не завдасть шкоди.

Щоб стимулювати нове цвітіння, обрізайте пагони трохи вище пари здорових бруньок. Почніть з верхівки лози та рухайтеся вниз, поки не побачите живий приріст.

Після обрізання гілки слід акуратно підв’язати, це дозволить рослині рости рівномірно та підтримуватиме форму ліани.