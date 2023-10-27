Також не варто забувати про обрізку, інакше рослина починає загущуватися

Садівники часто задаються питанням, як знайти спільну мову з вимогливими клематисами. Відповідь досить-таки проста — запам'ятати і виконати чотири пункти осіннього догляду, які забезпечать пишне і яскраве цвітіння вже наступного року. Усі правила досить прості, але важливо їх виконувати регулярно, пише Ukr.Media.

Почати варто з внесення підживлення. Його краще здійснювати в три етапи. Спочатку взяти одну столову ложку суперфосфату і сульфату калію на один кущ, слідом можна всипати по одній склянці золи. І тільки після цього додати ще неповну чайну ложку борофоски, розчиненої у 2-3 літрах рідини кімнатної температури.

Також не варто забувати про обрізку, інакше рослина починає загущуватися і, як наслідок, гірше цвісти. Проріджувати кущ краще перед настанням стійких холодів. Звичайно, спершу необхідно визначитися, до якої групи належить конкретний клематис. Однак якщо не хочеться занадто довго розбиратися з цим, то буде достатньо просто розділити кущ на три частини і кожну обрізати по-різному. У першій вкоротити верхівки на 20 см, у другій обрізати половину пагонів, а в третій підрізати стебла, залишивши при цьому не більше 30 см довжини.

Після цього варто обробити рослину одновідсотковим розчином мідного купоросу або одновідсотковою бордоською рідиною. Ці засоби допоможуть захистити рослини від шкідників і хвороб.

Про підгортання й укриття теж забувати не варто. Так вдасться вберегти їхню кореневу систему від замерзання восени і взимку. Знадобиться буквально по одному відру ґрунту або торфу на кущ.