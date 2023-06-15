Флокс волотистий (Phlox paniculata) не даремно називають королем літа

Наскільки б привабливими не були кращі з однорічників, основу пишного літнього цвітіння на квітниках і міксбордерах складають надійні, але від того не менш ефектні багаторічники. Від 2 тижнів до 3 і більше місяців – багаторічні квіти, період цвітіння яких припадає на літо, бувають дуже різними.

Потрібно звернути увагу на декоративність в інші сезони, схильність до розростання, яскравість деталей, кольорову гаму та текстурність і квітів, і зелені. Та головне – продумати, як вони скомбінуються між собою та впишуться в сад в цілому, його стиль і характер. «Зелена садиба» пропонує перелік як компактних, так і середньорослих та великих багаторічників, які прикрашатимуть квітами сад усе літо.

Компактні види багаторічників, здатні цвісти все літо

Армерія приморська

Армерія приморська (Armeria maritima) – це справжня королева альпійських гірок та легких ґрунтів. Схожі на кульки подушки з тонким, шорстким листям дивують щільністю і ідеально підкреслюють тендітне елегантне цвітіння. Головки суцвіть з яскраво-рожевими, ароматними квітами до 3 см розкриваються поступово, перетворюючись у вражаючі кольорами кульки. Армерія починає своє цвітіння в кінці весни і продовжує навіть восени.

Журавець кривавий

Журавець кривавий (Geranium sanguineum) – легендарний вид герані формує мереживні покриття і зачаровує червоніючими пагонами й листям восени. Краса різьбленого листя перетворює журавця на один з найяскравіших текстурних акцентів будь-якого квітника чи міксбордеру. Високі тендітні квітконоси з малиново-бузковими квіточками надають дивовижної повітряності цій рослині серед багаторічників-партнерів. Герань криваво-червона прославилась вмінням квітнути однаково рясно й незалежно від погоди з початку літа до вересня.

Гвоздика дельтовидна

Гвоздика дельтовидна (Dianthus deltoides) утворює щільні дернини зі срібного або темно-зеленого вузького листя. Ця гвоздика – з числа найбільш надійних видів. Вона чудово виглядає у будь-яких змішаних композиціях. Цвіте трав’янка більше трьох місяців з червня і до вересня.

Моховинка

Моховинка (Sagina subulata) – ґрунтопокривний багаторічник, що може прикрасити величезні площі, хизуючись щільним моховидним, темно-зеленим, кучеряво-текстурним килимком. По покриттю з моховинки можна навіть ходити. Квіти прикрашають яскраві зелені галявинки. Починаючи своє цвітіння з середини червня, моховинка буде радувати до початку осені.

Середньорослі та високі багаторічники

Флокс волотистий

Флокс волотистий (Phlox paniculata) не даремно називають королем літа. Сліпучі білосніжні, рожеві, пурпурові, малинові або червоні подушки з масивних китиць запам’ятовуються своєю здатністю перетворювати літо в саду у духмяну барвисту пригоду. Їх обожнюють бджоли та метелики, а в дизайні флокси доречні як в регулярних, так і пейзажних композиціях. Терміни цвітіння флокса волотистого напряму залежать від сорту і складають в середньому 6-8 тижнів, але, поєднуючи у групи різні сорти, сезон флоксів можна розтягнути з травня до майже жовтня.

Енотера чагарникова

Енотера чагарникова (Oenothera fruticosa) розкриває свої фантастично яскраві квітки тільки в сутінках і дивує сліпучим забарвленням на фоні темного овального листя. Та серед енотер є і чудові багаторічники, здатні витримати навіть найгірші зими. Високі ефектні кущі висотою до 1 м й лимонно-жовті квітки здаються у темряві наповненими сонячним світлом чашечками. Багаторічні енотери цвітуть з початку літа, а при вдалій погоді – з травня до кінця серпня.

Клематис

Улюблений вид ліан буває не лише в’юнким, але й ґрунтопокривним, і кущовим. Унікальні компактні сорти цієї дивовижної рослини можна використати навіть як партнера для улюблених троянд на парадному квітнику чи як контейнерну рослину. Спочатку компактні, дрібноквіткові гібриди з часом розростаються у всі сторони, створюючи дивовижно яскраві подушки. Клематиси зацвітають з приходом справжньої спеки, продовжуючи кількамісячний невтомний парад інколи й до середини осені.

Геліопсіс

Геліопсіс (Heliopsis helianthoides) підкорює потужними пагонами в густих темних кущиках, здатністю розростатися і великими сонячними суцвіттями. Головна гордість геліопсисів – яскравий жовтогарячий колір суцвіть з тісно розташованими язичковими квітками. Вони формують ідеальні кола навколо помаранчевої серединки з мілких трубчастих квіток. Більш компактні чи майже двохметрові, прості та махрові, геліопсиси наповнюють квітники особливим літнім шармом. Сучасні гібридні сорти цієї дивовижної рослини здатні дивувати з червня і навіть до жовтня.

Традесканція віргінська

Традесканція віргінська (Tradescantia virginiana) – одна з найбільш незвичних садових рослин. Потужні кущі висотою до 60 см з прямими трубчастими пагонами та почергово розташованим ланцетним листям яскравого забарвлення дивують своїми «трикутними» квітами. Сховані в пазухах верхнього листя, вони щоранку розкриваються парами та всього на кілька годин. Хвилясті яйцевидні пелюстки, схожі на яскраві бісеринки пильники на коротких тичинках та насичені відтінки пурпурових барв роблять традесканцію справжньою окрасою саду. Період цвітіння традесканції охоплює всі три літні місяці, а часто триває і до перших морозів.

У червні і липні окрасою літнього саду стануть і інші багаторічники – лаванда вузьколиста, дзвоники молочноквіткові і волошки гірські, плакун верболистий та кентрантус, астранція велика, астильба, рудбекії, ліхніс, геленіум, дельфініум.