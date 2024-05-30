Зелений паркан з клематису сформувати дуже легко через здатність рослини витись

Якщо ви давно мрієте про зелений паркан, то клематис – чудовий вибір для втілення цієї задумки. Які аспекти варто врахувати при посадці рослини читайте на ZAXID.NET.

Особливості посадки паркану з клематисів

тінь і півтінь добре підходять клематису, але в таких умовах ви отримаєте тільки пишне листя, а не квіти, пише «Агромаркет». Для цвітіння варто вибрати добре освітлені ділянки;

перезволожений ґрунт протипоказаний клематису, тому не садіть його там, де є ймовірність підтоплення або заболочування;

переконайтеся, що клематис посаджений не на протязі – рослина не любить сильного вітру як у теплу, так і в холодну пору року. Але й застою повітря клематис теж не любить, тому не розміщуйте його надто близько до стіни будівлі або суцільного паркану;

огорожі з профнастилу та інші металеві конструкції – найгірші сусіди для клематису. У сонячні дні вони сильно нагріваються і можуть викликати критичне перегрівання та загибель рослини.

Особливості догляду за парканом із клематисів

при недостатньо густому листі проведіть обрізку і видаліть довгі пагони, що занадто витягнулися;

своєчасно видаляйте сухе листя, засохлі або зламані пагони – молоді гілки, обплітаючи їх, надаватимуть рослині недоглянутого вигляду;

при рясних опадах або близькому заляганні ґрунтових вод коріння клематису загниває і рослина перестає рости, тому важливо забезпечити систему водовідведення або висаджувати клематис на підвищенні;

при підв'язці пагонів, приблизно ⅓ від загальної кількості спрямуйте горизонтально – саме на них утвориться найбільше квітів;

розподіл пагонів потрібно проводити з періодичністю 1 раз на 1-2 тижні, щоб не допустити їх тісного переплетення. На зиму слід зняти клематис із опори та обрізати його.

Для сортів, у яких квіткові бруньки формуються на пагонах минулого та поточного року, потрібно залишити 80-100-сантиметрову довжину від шийки кореня.

Для сортів, у яких такі бруньки утворюються тільки на пагонах поточного року, потрібне повне обрізання (до першої бруньки або рівня грунту).

Для сортів із формуванням квіткових бруньок на пагонах минулого року допускається лише санітарне обрізування.

Як правильно оформити паркан із клематисів

Ця рослина густо в’ється на будь-яку опору або те, що може використовуватися як опора – штатив, арка, сітка. Тому оформлення паркану з клематису повністю залежить від ваших уподобань і можливостей ділянки.