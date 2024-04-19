Через відсутності тичинок бутони мають форму півсфери і нагадують троянду

Махрові клематиси користуються значною популярністю, адже здатні замінити кілька рослин у саду одночасно. Завдяки довгим гнучким стеблам цю ліану використовують при створенні живоплотів, при оформленні альтанок, арок, пергол, а рясні квіти незвичної форми додають ділянці особливого шарму.

Догляд за клематисом вимагає стандартної агротехніки: хороше освітлення та затінення в полуденний час, регулярний полив 1-2 рази в тиждень, внесення добрив три рази протягом сезону мінеральними комплексами з азотом, калієм, фосфором, обрізка. Багато сортів добре зимують у відритому ґрунті при укритті кореневої системи. Agromarket розповідає про 5 сортів махрових клематисів, які обожнюють садівники.

Purpurea Plena Elegans

При цвітінні утворюються бутони діаметром до 5 см з численними махровими пелюстками бордово-лілового кольору. Через відсутності тичинок бутони мають форму півсфери і нагадують троянду. При виконанні стандартної агротехніки довжина ліан досягає 400 см. Період цвітіння тривалий – з червня по серпень включно. Квітка добре росте на відритій ділянці з родючим ґрунтом.

Teshio

Сорт, створений японськими селекціонерами, цінується за лавандово-синє забарвлення пелюсток і компактну крону. Пелюстки утворюються в кілька рядів, мають широку форму і загострені кінчики. Довжина стебел-ліан досягає 250 см, завдяки цьому її вирощують в контейнерах. Цвітіння хвилеподібне. Перший раз квіти розпускаються в травні-червні, а вдруге – у серпні. Квіти мають діаметр до 10 см та легкий аромат. Сорт має високу морозостійкість, зимує у відкритому ґрунті при легкому укритті.

Arctic Queen

Гарний сорт з великими білими квітами від британських селекціонерів. Великі бутони з численними пелюстками розташовані в кілька рядів і нагадують формою півонії. Квіти розпускаються на початку літа, декоративність зберігається до осені. Сорт має високу стійкість до морозів, шкідників і хвороб. Вирощується на сонячному місці в відритому ґрунті або в контейнері.

Veronica’s Choice

Ефектний сорт, створений британськими селекціонерами, відрізняється великими квітами світло-лілового забарвлення. Довжина пагонів-ліан досягає 300 см. При цвітінні утворюються бутони розміром до 20 см помпоновидної форми. Цвітіння хвилеподібне: перша хвиля квітів утворюється на пагонах минулого року в кінці весни, а другий період цвітіння припадає на серпень і триває до середини осені. Сорт підходить для вирощування в кожному регіоні України. Посадку виконують на сонячне місце з затінюванням в другій половині дня. Рослина добре росте на родючому ґрунті з нейтральною кислотністю, без застою вологи. Також рослину вирощують в контейнерах.

Vyvyan Pennell

Сорт цінується за декоративність і невимогливість при вирощуванні. Цвітіння хвилеподібне: перший раз квіти розпускаються в травні і зберігаються до кінця червня, друга хвиля бутонів формується в серпні. Квіти мають розмір до 20 см в діаметрі, пелюстки забарвлені в ніжно-блакитний колір, мають трохи хвилясті краї і загострені кінчики. Рослина добре росте на сонячному місці і в півтіні. Довжина пагонів досягає 300 см, вирощується біля опори.