Хоча ми й любимо наших пухнастих друзів, не можна заперечувати, що домашні тварини можуть спричиняти неприємні запахи у вашому домі. The Spruce розповідає, як швидко освіжити повітря та позбутися запаху собаки в домі, завдяки дієвим способам.

Як позбутися запаху собаки у домі?

Помийте свого улюбленця.

Першим кроком для швидкого позбавлення від запаху собаки є купання тварини. Загальне правило: чим більше шерсті у вашого собаки, тим частіше його потрібно купати. Собак із середньою та густою шерстю потрібно купати приблизно кожні чотири-шість тижнів, але якщо ваш собака помітно брудний, купати його можливо потрібно частіше.

Виперіть собаче ліжко та постіль, де він спав.

Ліжко для собаки та інші постільні приналежності починають найшвидше пахнути, оскільки саме в цих місцях собака проводить більшу частину часу. Приблизно кожні 4-6 тижні періть собаче ліжко, а якщо ваш улюбленець спить у вашому ліжку, щотижня періть простирадла та ковдри.

Меблі та оббивку також слід часто чистити, оскільки запахи мають властивість просочуватися в тканину.

Регулярно пилососьте.

Часте прибирання допоможе уникнути неприємних запахів собаки, адже пилососом ви будете видаляти шерсть та лупу у вашому домі. Обов’язково не забудьте про меблі, штори та матраци та підлогу.

Використайте харчову соду.

Харчова сода може нейтралізовувати запахи. Просто посипте її на м’які меблі або килим, залиште на 15-30 хвилин, а потім пропилососьте.

Використовуйте ферментні очищувачі.

Якщо з вашим улюбленцем час від часу трапляються нещасні випадки вдома, ферментний засіб для чищення – найкращий вибір, щоб прибрати неприємний запах. Розпиліть засіб на пляму та залиште на 15-30 хвилин. Промокніть чистою тканиною і повторіть процедуру, якщо пляма не зникла.

Використовуйте очищувач повітря.

Очищувачі повітря видаляють лупу та бактерії з повітря, що може допомогти усунути неприємний запах. Для найкращих результатів шукайте очищувач повітря з HEPA-фільтром.

Дослідіть, яку площу може охопити ваш очищувач повітря, і стратегічно розмістіть його поблизу місць, де запахи домашніх тварин найсильніші, наприклад, у вашій спальні або біля собачого ліжка.