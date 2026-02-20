Дуже часто в холодильнику накопичується лід на стінках, що погіршує ефективність охолодження

Накопичення льоду на стінках холодильника – часта проблема, яка не лише створює незручності, а й може погіршувати ефективність охолодження та збільшувати споживання електроенергії. ТСН розповідає, як уникнути намерзання льоду без необхідності регулярного розморожування приладу.

Основні причини намерзання льоду

Майстри пояснюють, що лід зазвичай з’являється через:

Нещільне закриття дверцят або зношений ущільнювач. Часте відкривання холодильника. Зберігання гарячих страв або рідин. Забитий дренажний отвір, через який не стікає волога.

Як уникнути намерзання льоду?

Фахівці з ремонту холодильників стверджують, що уникнути намерзання льоду можна, якщо дотримуватися кількох правил:

Почистіть дренаж. Використайте пластикову паличку або м’який дріт, щоб прочистити отвір у задній стінці холодильника. Якщо він забитий, водна не зможе стікати та перетворюватиметься на лід. Перевірте ущільнювач. Якщо гумова прокладка втратила еластичність, холод починатиме виходити назовні, а тепле повітря потрапляти всередину. Майстри радять змащувати ущільнювач вазеліном або силіконовим мастилом, щоб продовжити термін його служби. Слідкуйте за температурою. Оптимальна температура в холодильнику – +3…+5°C, у морозилці – близько -18°C. Якщо температура буде нижчою, компресор працюватиме безперервно і на стінках з’являтиметься іній. Не ставте їжу без кришки. Волога з продуктів може випаровуватись та осідати у вигляді льоду. Тому слід зберігати страви в контейнерах або загортати в плівку.

Щоб повністю запобігти утворенню льоду, спробуйте після очищення холодильника протерти його внутрішні стінки розчином гліцерину чи оливкової олії. Тонка захисна плівка не дасть волозі осідати та замерзати. Це метод безпечний та не впливає на запах продуктів.