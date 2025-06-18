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Вона прилипає до тканини, важко прибирається та псує вигляд речей

Шерсть тварин на одязі – поширена проблема для всіх власників котів та собак. Вона прилипає до тканини, важко прибирається та псує вигляд речей. «24 канал» розповідає, як повернути речам доглянутий вигляд, застосувавши певні хитрощі. Що допоможе зібрати шерсть під час прання? Кухонна губка. Помістіть чисту губку в барабан, а після завершення прання ви помітите, як вона зібрала всі ворсинки та шерсть. Ви можете кидати губку в барабан під час кожного прання, але після місяця користування її потрібно змінювати. Волога серветка. Звичайна волога серветка здатна зібрати на себе не тільки шерсть, а й волосся та нитки. Краще використовувати гігієнічну вологу серветку, яка є досить щільною та не рветься при розтягуванні. Для досягнення кращого результату, можна додати кілька вологих серветок. Сітчастий мішок. Спеціальний сітчастий мішок для прання також виконує функцію фільтра та збирає на себе більшу частину шерсті. Такий мішок знадобиться всім, в кого залишається багато шерсті на одязі. Пакети чи диски для прання. Ви можете використовувати спеціальні пакети чи диски для прання, які зроблені з пластику або силікону. Просто вкиньте ці вироби у барабан, щоб зібрати всю шерсть та ворс.

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