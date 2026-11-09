Фаленопсиси можуть цвісти в різні пори року

У холодну пору року більшість кімнатних рослин сповільнює ріст і переходить у стан спокою. Через короткий світловий день та нижчу температуру їм потрібно менше поживних речовин, тому звичне підживлення зазвичай припиняють до весни. Однак є рослини, які продовжують цвісти, формувати плоди або нарощувати нове листя навіть узимку. У таких випадках невелика кількість добрив може бути корисною, якщо правильно підібрати їхній склад і концентрацію. Які квіти підживлювати, пише Gardening Know How.

Кімнатні цитрусові

Лимони й апельсини, які вирощують у горщиках, за сприятливих умов можуть плодоносити протягом зими. Щоб підтримати розвиток плодів і ріст дерева, їм потрібне регулярне надходження поживних речовин. Для цього використовують спеціальні добрива для цитрусових приблизно раз на 4–6 тижнів, але концентрацію зменшують удвічі порівняно з рекомендаціями виробника.

Якщо листя починає жовтіти, це може бути ознакою нестачі поживних речовин. У такому разі підійде збалансоване добриво для цитрусових, яке допомагає підтримувати кислу реакцію ґрунту та доступність заліза. Після підживлення рослину потрібно добре полити, щоб надлишок солей вимився із субстрату. Водночас важливо переконатися, що зайва вода вільно витікає з горщика.

Пряні трави на підвіконні

Базилік, розмарин і м’ята можуть продовжувати рости взимку, якщо їх вирощують у приміщенні з додатковим освітленням. За таких умов рослини утворюють нові пагони й листя, тому періодично потребують поживних речовин.

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Приблизно раз на 3–4 тижні можна вносити невелику кількість органічного добрива, попередньо розведеного водою. Також підійде універсальний рідкий засіб для кімнатних рослин. Важливо не перегодовувати зелень і стежити, щоб ґрунт залишався помірно вологим, але не перетворювався на мокру масу.

Амариліс

Амариліси часто розквітають узимку. Під час цвітіння рослина використовує поживні речовини, накопичені в цибулині, тому невелике додаткове підживлення допоможе підтримати розвиток квітконосів.

Коли бутони почнуть розкриватися, амариліс можна підживлювати приблизно раз на два тижні. Для цього підійде добриво для квітучих рослин із високим вмістом фосфору та невеликою кількістю азоту. Поливайте квітку помірно, адже надлишок води може призвести до загнивання цибулини.

Шлюмбергера

Різдвяний кактус, або шлюмбергера, зазвичай цвіте в холодний сезон. Після того як квітки зів’януть, рослина поступово починає нарощувати нові зелені сегменти. У цей період її можна підтримати звичайним добривом для кімнатних рослин, розведеним до половини рекомендованої концентрації.

Підживлення достатньо проводити раз на місяць. Водночас не варто надмірно поливати шлюмбергеру. Якщо її сегменти набувають фіолетового або червонуватого відтінку, це іноді може вказувати на нестачу магнію. У такому разі рослині може знадобитися розчин сульфату магнію.

Цикламен

Цикламени належать до рослин, які особливо активно цвітуть узимку. Щоб вони довше зберігали яскраві квітки та здорове листя, їм потрібне регулярне, але помірне надходження поживних речовин.

Приблизно раз на 2–3 тижні можна використовувати добриво з низьким вмістом азоту, розведене до чверті рекомендованої концентрації. Надлишок азоту стимулює активне нарощування листя, що може зробити рослину вразливішою до шкідників.

Цикламенам також потрібне прохолодне місце. Поливати їх краще через піддон, не допускаючи потрапляння води на розетку листя. Бульба під поверхнею ґрунту має залишатися твердою, адже надмірна вологість може спричинити її загнивання.

Кімнатні нарциси

Нарциси Paperwhite (Narcissus papyraceus) вирощують у приміщенні заради зимового цвітіння. Під час активного росту вони можуть потребувати додаткового живлення. Коли листя досягне приблизно 10 см завдовжки, рослину можна один раз підживити універсальним водорозчинним добривом, використавши зменшену дозу.

Таке підживлення допоможе підтримати розвиток квітконосів і розкриття бутонів. Після завершення цвітіння цибулини цих нарцисів зазвичай не зберігають для повторного вирощування, оскільки вдруге вони цвітуть погано.

Гіацинти й тюльпани, вирощені взимку

Цибулини гіацинтів і тюльпанів, які спеціально підготували до зимового цвітіння, також можуть потребувати додаткового живлення. Коли бутони почнуть набувати забарвлення, рослини можна один раз підживити слабким розчином добрива для квітучих культур.

Після завершення цвітіння цибулини потрібно тримати в прохолодному місці. Перед висаджуванням у відкритий ґрунт їм необхідно забезпечити період охолодження.

Орхідеї під час цвітіння

Фаленопсиси можуть цвісти в різні пори року, зокрема взимку, якщо отримують достатньо світла й перебувають у відповідних умовах. Під час цвітіння їх можна підживлювати спеціальним добривом для орхідей. Для цього використовують слабкий розчин – приблизно чверть від концентрації, рекомендованої виробником.

За такого режиму рослина отримуватиме поживні речовини для підтримання росту та розвитку бутонів. Важливо не замінювати спеціальне добриво універсальними сумішами, адже орхідеям потрібен засіб, призначений саме для них.